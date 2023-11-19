Тодорович может покинуть «Ахмат»

Футбольный агент Горан Попов, представляющий интересы защитника «Ахмата» , рассказал о ситуации с продлением контракта своего клиента.

Пока не переподписали контракт с «Ахматом». После первого предложения никто из клуба больше не звонил, нового предложения не делали. Пока ждём. От других клубов есть интерес. Если «Ахмат» не даст Дарко то, что он просит, будем рассматривать другие варианты. Но его контракт рассчитан до лета 2024 года, так что у нас ещё есть время определиться, что делать дальше.