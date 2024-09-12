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Агент Помазуна: «Мы не перестали вести поиски клуба»

вчера, 11:09

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, сообщил, что он продолжает поиск нового клуба для своего клиента.

То, что ЦСКА внёс Илью в заявку на сезон, это обычная процедура, иначе бы он не смог играть. Но это не говорит о том, что мы перестали вести поиски клуба. Они идут постоянно. Но пока не могу ничего сказать по будущему. Если найдём клуб, то уйдёт. Если нет — останется в ЦСКА. Шестой вратарь в заявке? Только тренерский штаб определяет, кто первый, второй или третий.

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lotsman
lotsman
вчера в 11:24
Поиски слишком затянулись. Окно уже закрывается.)
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:10, ред.
Надежда умирает последней говорят
Гость
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