Агент Помазуна: «Мы не перестали вести поиски клуба»

Футбольный агент , представляющий интересы вратаря ЦСКА , сообщил, что он продолжает поиск нового клуба для своего клиента.

То, что ЦСКА внёс Илью в заявку на сезон, это обычная процедура, иначе бы он не смог играть. Но это не говорит о том, что мы перестали вести поиски клуба. Они идут постоянно. Но пока не могу ничего сказать по будущему. Если найдём клуб, то уйдёт. Если нет — останется в ЦСКА . Шестой вратарь в заявке? Только тренерский штаб определяет, кто первый, второй или третий.