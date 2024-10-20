Неймар рассказал о тяжелом восстановлении после травмы

Игрок «Аль-Хилаля» и сборной Бразилии порвал крестообразную связку колена 18 октября 2023 года в матче за сборную против Уругвая в отборе к ЧМ -2026.

Я никогда не думал, что смогу превзойти Пеле по количеству голов за национальную сборную. Это Пеле, понимаете? Я и подумать об этом не мог. Я переживал невероятный момент в своей жизни: достиг этой цели, перешел в «Аль-Хилаль», у меня родилась дочь... Все складывалось так, что этот год должен был стать выдающимся для меня, и затем это случилось... (в этом момент Неймар начинает плакать). Я помню момент, когда получил травму, я почувствовал сильную боль. В тот момент я уже понимал, что это серьезно. Больше всего на свете я люблю играть в футбол. Каждый день вдали от поля – это мучение, это то, что причиняет мне сильнейшую боль и страдания. Но самое важное – это вот это (показывает татуировку на бедре): самые важные люди в моей жизни, мои друзья, моя семья и футбол. Я возвращался после каждой травмы, но я никогда не возвращаюсь наполовину. Я хочу продолжать писать историю.