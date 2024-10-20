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Неймар рассказал о тяжелом восстановлении после травмы

сегодня, 00:53

Игрок «Аль-Хилаля» и сборной Бразилии Неймар порвал крестообразную связку колена 18 октября 2023 года в матче за сборную против Уругвая в отборе к ЧМ-2026.

Я никогда не думал, что смогу превзойти Пеле по количеству голов за национальную сборную. Это Пеле, понимаете? Я и подумать об этом не мог. Я переживал невероятный момент в своей жизни: достиг этой цели, перешел в «Аль-Хилаль», у меня родилась дочь... Все складывалось так, что этот год должен был стать выдающимся для меня, и затем это случилось... (в этом момент Неймар начинает плакать). Я помню момент, когда получил травму, я почувствовал сильную боль. В тот момент я уже понимал, что это серьезно. Больше всего на свете я люблю играть в футбол. Каждый день вдали от поля – это мучение, это то, что причиняет мне сильнейшую боль и страдания. Но самое важное – это вот это (показывает татуировку на бедре): самые важные люди в моей жизни, мои друзья, моя семья и футбол. Я возвращался после каждой травмы, но я никогда не возвращаюсь наполовину. Я хочу продолжать писать историю.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 08:32
Особенно боль усиливается к ночи. да и меняет образ жизни, многое не получается сделать, и по нервам.
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 07:48
Я тоже так думаю... Но Неймар скорее всего нет
shlomo
shlomo
сегодня в 06:44
Похоже уже наверное не будет того играющего Неймаренка...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 04:30
Здоровья и пора болельщиков радовать...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 03:26
Талант....переход в псж было большой ошибкой. Когда то играл за Барсу, теперь в каком то Аль Хиляль
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:37
Для пущей убедительности нужно было стукнуться головой об стену...
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