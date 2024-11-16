Гана сыграла вничью с Анголой и впервые за 20 лет пропустит Кубок Африки

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сегодня, 00:07

Сборная Анголы сыграла вничью с командой Ганы в матче 5-го тура отборочного турнира Кубка африканских наций 2025 года (1:1).

На 18-й минуте гости повели — счёт открыл Жордан Айю. На 27-й Мбала Н'Дзола не забил пенальти в составе хозяев поля. Зини на 63-й восстановил равенство.

Ангола заняла 1-е место в группе F (13 очков). Гана остаётся на 4-й позиции, имея в активе 3 балла.

«Чёрные звёзды» потеряли шансы на участие в предстоящем турнире, отставая за тур до окончания квалификации от идущего вторым Судана на 4 пункта. В последний раз национальная команда пропускала Кубок Африки в 2004 году.