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Гана сыграла вничью с Анголой и впервые за 20 лет пропустит Кубок Африки

сегодня, 00:07

Сборная Анголы сыграла вничью с командой Ганы в матче 5-го тура отборочного турнира Кубка африканских наций 2025 года (1:1).

На 18-й минуте гости повели — счёт открыл Жордан Айю. На 27-й Мбала Н'Дзола не забил пенальти в составе хозяев поля. Зини на 63-й восстановил равенство.

Ангола заняла 1-е место в группе F (13 очков). Гана остаётся на 4-й позиции, имея в активе 3 балла.

«Чёрные звёзды» потеряли шансы на участие в предстоящем турнире, отставая за тур до окончания квалификации от идущего вторым Судана на 4 пункта. В последний раз национальная команда пропускала Кубок Африки в 2004 году.

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Ангола  Гана
Источник: soccer.ru
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Все комментарии
4fm79rd99fpv
4fm79rd99fpv
сегодня в 07:33
Зажрались ганские футбольные звёзды.
112910415
112910415
сегодня в 07:06
когда-то они вернутся
6puxkz8v852b
6puxkz8v852b
сегодня в 06:09
Совсем что-то потухли чёрные звёзды
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:36
Да и так шансов практически не было...
e9denxc43zck
e9denxc43zck
сегодня в 00:23
Кончились в Гане таланты
Гость
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