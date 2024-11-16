Обладатель «Золотого мяча»-2023/2024 Родри предпочитает переход в «Барселону», а не в «Реал».
28-летний испанец рассматривает возможность трансфера из «Манчестер Сити» после завершения сезона. На решение Родри влияют многие факторы, в частности возможный уход Пепа Гвардиолы, возможные санкции клуба со стороны АПЛ и желание получить новый вызов в карьере.
Родри хочет вернуться в родную Ла Лигу, а оба гранда чемпионата заинтересованы в подписании игрока. Сам Родри уже сделал свой выбор, и если он покинет «Манчестер Сити», то хотел бы перейти в «Барселону».
Испанец считает, что стиль игры каталонцев больше подходит ему, и сейчас этот проект больше ему нравится. Кроме этого, переход в «Реал» был бы предательством по отношению к «Атлетико», в котором Родри начинал карьеру.
В случае с Родри никакой Гвардиола и санкции к МС тут и боком не стоят. После такой травмы он ещё сезон (как минимум !) в МС будет форму набирать..., а потом ещё сезон играть на новом - фактическом уровне...., и уже после этого такие клубы как Барса и РМ будут только начинать думать нужен он им, аль нет.
В случае с Родри никакой Гвардиола и санкции к МС тут и боком не стоят. После такой травмы он ещё сезон (как минимум !) в МС будет форму набирать..., а потом ещё сезон играть на новом - фактическом уровне...., и уже после этого такие клубы как Барса и РМ будут только начинать думать нужен он им, аль нет.