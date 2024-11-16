Родри предпочитает переход в «Барселону», а не в «Реал»

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вчера, 08:49

Обладатель «Золотого мяча»-2023/2024 предпочитает переход в «Барселону», а не в «Реал».

28-летний испанец рассматривает возможность трансфера из «Манчестер Сити» после завершения сезона. На решение Родри влияют многие факторы, в частности возможный уход , возможные санкции клуба со стороны АПЛ и желание получить новый вызов в карьере.

Родри хочет вернуться в родную Ла Лигу, а оба гранда чемпионата заинтересованы в подписании игрока. Сам Родри уже сделал свой выбор, и если он покинет «Манчестер Сити», то хотел бы перейти в «Барселону».

Испанец считает, что стиль игры каталонцев больше подходит ему, и сейчас этот проект больше ему нравится. Кроме этого, переход в «Реал» был бы предательством по отношению к «Атлетико», в котором Родри начинал карьеру.