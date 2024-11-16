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Родри предпочитает переход в «Барселону», а не в «Реал»

вчера, 08:49

Обладатель «Золотого мяча»-2023/2024 Родри предпочитает переход в «Барселону», а не в «Реал».

28-летний испанец рассматривает возможность трансфера из «Манчестер Сити» после завершения сезона. На решение Родри влияют многие факторы, в частности возможный уход Пепа Гвардиолы, возможные санкции клуба со стороны АПЛ и желание получить новый вызов в карьере.

Родри хочет вернуться в родную Ла Лигу, а оба гранда чемпионата заинтересованы в подписании игрока. Сам Родри уже сделал свой выбор, и если он покинет «Манчестер Сити», то хотел бы перейти в «Барселону».

Испанец считает, что стиль игры каталонцев больше подходит ему, и сейчас этот проект больше ему нравится. Кроме этого, переход в «Реал» был бы предательством по отношению к «Атлетико», в котором Родри начинал карьеру.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Sкрудж (раскрыть)
вчера в 20:33
я имел ввиду международные турниры. ну не 10 а 8 лет, ок
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 20:03
Рано мечтать. Пока надо с "костылями" распрощаться .. ☝️
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 18:12, ред.
Ничего подобного.
В случае с Родри никакой Гвардиола и санкции к МС тут и боком не стоят. После такой травмы он ещё сезон (как минимум !) в МС будет форму набирать..., а потом ещё сезон играть на новом - фактическом уровне...., и уже после этого такие клубы как Барса и РМ будут только начинать думать нужен он им, аль нет.
альсато
альсато
вчера в 17:36
нуу уже и за Родри все решили)))))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:00
А нужен ли он Реал М со штопаными "крестами"?
Dosiaa
Dosiaa
вчера в 15:06
Я думаю не нужен он Реалу, заиграет ли после крестов? Подойдет ли Реалу? Всё таки Реал играет совсем по другому чем Ман Сити и Сб.Испания. Ну и главный вопрос, потянет ли его Барса!?
зигзаг
зигзаг
вчера в 11:27
Про откровенный слив сосьедаду тема отдельная. А так, все футболисты выбирают Барсу
Sкрудж
Sкрудж ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 11:19, ред.
Ну да , за последние 10 лет - 1 ЛЧ , 5 чемпионств , 5 кубков Испании , ну и так по мелочи - сеперкубки Испании , сеперкубок УЕФА, клубный чемпинат мира. . Так за 10 лет два десятка титулов , а так да ничего не выигрывала.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 11:14
В Реал как может Родри переходит,после такого отношения к нему,он хоть в Бордо в 4 ю лигу перейдет но только не в Реал.Реал давно показал себя как клуб который занимается мошенничеством.
adekvat
adekvat
вчера в 10:46
Кто больше заплатит тот и будет Родри танцевать.
AlkoZavrRex
AlkoZavrRex
вчера в 10:36
Родри пахарь, скромняга, что ему делать в реале?
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 10:24
Как не к нам? А зачем я тогда топор готовил?

УЕСКА
УЕСКА
вчера в 10:02
После такого отношения со стороны Реала из-за вручения Родри Золотого мяча это неудивительно. Родри себя уважает и в Реал не перейдет.
112910415
112910415
вчера в 09:54
тут есть над чем подумать
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:53
Эх Родри, перешёл бы в Жирону, на зло всем...)))
9g5k4hpae66x
9g5k4hpae66x
вчера в 09:36
один тоже за мечтой приходил) аж через год сбежал
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 09:34
переходить из стабильно выигрывающего клуба в барселону, которая 10 лет без побед и еще столько же ничего не выиграет
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 09:33
поедет к бедуинами, тихонечко пересчитывая нули на банковском счете
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:29, ред.
Кто бы сомневался в чью сторону его лыжи смотрят...
7yyub4nmxssq
7yyub4nmxssq
вчера в 09:05
Ну значит ЛЧ больше никогда не выиграет
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:02
Ох уж эти новые вызовы в карьере)))
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