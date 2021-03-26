«Альмерия» – «Леганес». Прогноз на матч Сегунды (27.03.2021)

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вчера, 06:08

В 31-м туре испанской Сегунды «Леганес» сыграет в гостях с «Альмерией». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Альмерию» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.39. Победа «Леганеса» оценивается в 3.35, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.97 на ТБ 2. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2) можно по коэффициенту 1.83. Ставка «обе забьют» котируется в 2.14.

Форма команд

«Альмерия» идет на третьем месте в чемпионате и хочет побороться за прямой выход в Примеру с первой или второй строчки. В последних матчах команда играет не очень уверенно, однако пока сохраняет все шансы на повышение в классе. В прошлом туре «Альмерия» проиграла «Понферрадине» (1:2), а до этого сыграла вничью с «Алькорконом» (0:0).

«Леганес» находится на четвертом месте и отстает от «Альмерии» на три очка. В прошлом туре «Леганес» проиграл дома «Фуэнлабраде» (0:2), а несколькими днями ранее на выезде одолел «Реал Овьедо» (3:1).

Информация для ставок

«Леганес» проиграл три из последних десяти матчей в чемпионате

«Альмерия» проиграла только один из последних десяти домашних матчей

Четыре из пяти матчей между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Леганес» забивает пять матчей подряд на поле «Альмерии»

Прогноз

Матч третьей и четвертой команды чемпионата всегда представляет интерес. Обе команды будут играть предельно осторожно в обороне, и матч наверняка закончится ничейным результатом. Сделать такую ставку можно по коэффициенту 3 в букмекерской конторе Мелбет.