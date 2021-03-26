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«Альмерия» – «Леганес». Прогноз на матч Сегунды (27.03.2021)

вчера, 06:08

В 31-м туре испанской Сегунды «Леганес» сыграет в гостях с «Альмерией». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.213.193.74
Лига Ставок 2.45 2.90 3.25
Фонбет 2.45 2.95 3.30
Мелбет 2.44 3.13 3.13
Pin-Up.ru 2.40 2.95 3.20
BetBoom 2.40 2.95 3.20

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Альмерию» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.39. Победа «Леганеса» оценивается в 3.35, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.97 на ТБ 2. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2) можно по коэффициенту 1.83. Ставка «обе забьют» котируется в 2.14.

Форма команд

«Альмерия» идет на третьем месте в чемпионате и хочет побороться за прямой выход в Примеру с первой или второй строчки. В последних матчах команда играет не очень уверенно, однако пока сохраняет все шансы на повышение в классе. В прошлом туре «Альмерия» проиграла «Понферрадине» (1:2), а до этого сыграла вничью с «Алькорконом» (0:0).

«Леганес» находится на четвертом месте и отстает от «Альмерии» на три очка. В прошлом туре «Леганес» проиграл дома «Фуэнлабраде» (0:2), а несколькими днями ранее на выезде одолел «Реал Овьедо» (3:1).

Информация для ставок

  • «Леганес» проиграл три из последних десяти матчей в чемпионате
  • «Альмерия» проиграла только один из последних десяти домашних матчей
  • Четыре из пяти матчей между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Леганес» забивает пять матчей подряд на поле «Альмерии»

Прогноз

Матч третьей и четвертой команды чемпионата всегда представляет интерес. Обе команды будут играть предельно осторожно в обороне, и матч наверняка закончится ничейным результатом. Сделать такую ставку можно по коэффициенту 3 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.97 1.90 1.54 2.58
Лига Ставок 1.90 1.84 1.50 2.48
Мелбет 1.55 2.61
Pin-Up.ru 1.87 1.87 1.47 2.52 1.23 3.80
BetBoom 1.87 1.87 1.47 2.52 1.23 3.80
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STVA 1
STVA 1
вчера в 06:18
Хозяева не проиграют
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