«Альмерия» – «Леганес». Прогноз на матч Сегунды (27.03.2021)

В 31-м туре испанской Сегунды «Леганес» сыграет в гостях с «Альмерией». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.
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сегодня, 20:15
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Мелбет считает «Альмерию» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.39. Победа «Леганеса» оценивается в 3.35, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.
Букмекеры предлагают коэффициент 1.97 на ТБ 2. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2) можно по коэффициенту 1.83. Ставка «обе забьют» котируется в 2.14.
Форма команд
«Альмерия» идет на третьем месте в чемпионате и хочет побороться за прямой выход в Примеру с первой или второй строчки. В последних матчах команда играет не очень уверенно, однако пока сохраняет все шансы на повышение в классе. В прошлом туре «Альмерия» проиграла «Понферрадине» (1:2), а до этого сыграла вничью с «Алькорконом» (0:0).
«Леганес» находится на четвертом месте и отстает от «Альмерии» на три очка. В прошлом туре «Леганес» проиграл дома «Фуэнлабраде» (0:2), а несколькими днями ранее на выезде одолел «Реал Овьедо» (3:1).
Информация для ставок
- «Леганес» проиграл три из последних десяти матчей в чемпионате
- «Альмерия» проиграла только один из последних десяти домашних матчей
- Четыре из пяти матчей между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Леганес» забивает пять матчей подряд на поле «Альмерии»
Прогноз
Матч третьей и четвертой команды чемпионата всегда представляет интерес. Обе команды будут играть предельно осторожно в обороне, и матч наверняка закончится ничейным результатом. Сделать такую ставку можно по коэффициенту 3 в букмекерской конторе Мелбет.