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«Альмерия» — «Севилья»: прогноз на матч Кубка Испании (02.02.2021)

вчера, 11:05

2 февраля 2021 года «Альмерия» принимает на своем стадионе «Севилью».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.763.991.63
Fonbet 5.50 3.60 1.70
Мелбет 5.50 4.18 1.68
Лига ставок 5.60 3.85 1.64

Ставки букмекеров

«Севилья» является очевидным фаворитом данного противостояния. На победу «нервионцев» можно сделать ставку с коэффициентом 1.81. Также букмекеры принимают ставки на победу «Альмерии» с коэффициентом 4.78. Можно сделать ставку и на ничейный исход, на него принимают с коэффициентом 3.62.

Форма команд

«Альмерия» очень неплохо играет в нынешнем сезоне Сегунды. Клуб находится на третьей строчке в турнирной таблице и имеет в активе 45 пунктов. До «Мальорки», которая на первой строчке, всего три балла. Свой последний поединок клуб выиграл со счетом 3:1.

«Севилья» находится на третьей строчке в турнирной таблице. Команда имеет в активе 39 пунктов и вплотную подобралась к «Реалу», который находится на второй строчке. У клуба потрясающая форма, команда очень редко проигрывает и мчится к успехам. Свой последний поединок «нервионцы» выиграли со счетом 2:0, переиграв «Эйбар».

Информация для ставок

● «Севилья» выиграла все последние пять матчей
● «Альмерия» выиграла четыре матча, еще один поединок закончился вничью
● «Севилья» пропустила 16 мячей — один из лучших показателей в Примере

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на то, что победит «Севилья» с преимуществом в один гол с коэффициентом 3.44. В нынешнем сезоне «нервионцы» доказали, что могут обходиться малой кровью, в матче против «Альмерии» та самая «малая кровь» очень пригодится.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.763.991.63
Fonbet 5.50 3.60 1.70
Мелбет 5.50 4.18 1.68
Лига ставок 5.60 3.85 1.64
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shlomo
shlomo
вчера в 11:12
Думаю, что Севилья не проиграет
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