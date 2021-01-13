ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Арсенал» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч чемпионата Англии (14.01.2021)

13 января 2021, 07:06

«Арсенала» и «Кристал Пэлас» встретятся в 18-м туре АПЛ. Чем закончится матч соседей по таблице?

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.564.256.65
Fonbet Live! 8.00 1.16 15.00
Лига ставок 1.77 3.95 5.00

Ставки букмекеров

На данный поединок в букмекерской конторе Мелбет доступны следующие коэффициенты: победу «Арсенала» можно взять за 1,59, ничью за 4,20, а успех «Кристал Пэлас» оценивается в 6,35.

Тотал зафиксирован на значении 2,5 мяча. На «больше» можно поставить за 2,00, меньше — 1,90.

Форма команд

«Арсенал» приятно удивил своих болельщиков в трёх последних матчах АПЛ. Были одержаны победы над «Брайтоном» (1:0) и «Вест Бромвичем» (4:0). До этого был обыгран «Челси» (3:1). На сегодняшний день команда занимает 11-ю строчку с отставанием от лидера в десять очков.

«Кристал Пэлас» в трёх последних турах АПЛ сыграл вничью с «Лестером» (1:1), взял три очка с «Шеффилд Юнайтед» (2:0) и крупно уступил «Астон Вилле» (0:3). На данный момент команда расположилась на 14-м месте с отставанием от соперника всего лишь на одно очко.

Информация для ставок

  • «Арсенал» выиграл 5 из 10 последних домашних матчей, 4 игры завершились поражением.
  • У «Кристал Пэлас» из последних 10 выездных игр насчитывается 3 победы, 1 ничья и 6 проигрышей
  • В последней очной встрече команд была зафиксирована ничья с результатом 2:2
  • Всего за последние 10 игр «Арсенал» забил 19 мячей

Прогноз

Так как «Арсенал» показал себя с хорошей стороны в последних матчах, мы считаем, что у «канониров» больше шансов добиться успеха в этой встрече. Делаем ставку на победу «Арсенала» за 1,59 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.564.256.65
Fonbet Live! 8.00 1.16 15.00
Лига ставок 1.77 3.95 5.00
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
«Лацио» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
shlomo
shlomo
13 января в 07:14
Арсенал выиграет
STVA 1
STVA 1
13 января в 07:09
Хозяевам надо побеждать
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100