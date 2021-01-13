«Арсенал» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч чемпионата Англии (14.01.2021)

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13 января 2021, 07:06

«Арсенала» и «Кристал Пэлас» встретятся в 18-м туре АПЛ . Чем закончится матч соседей по таблице?

Ставки букмекеров

На данный поединок в букмекерской конторе Мелбет доступны следующие коэффициенты: победу «Арсенала» можно взять за 1,59, ничью за 4,20, а успех «Кристал Пэлас» оценивается в 6,35.

Тотал зафиксирован на значении 2,5 мяча. На «больше» можно поставить за 2,00, меньше — 1,90.

Форма команд

«Арсенал» приятно удивил своих болельщиков в трёх последних матчах АПЛ . Были одержаны победы над «Брайтоном» (1:0) и «Вест Бромвичем» (4:0). До этого был обыгран «Челси» (3:1). На сегодняшний день команда занимает 11-ю строчку с отставанием от лидера в десять очков.

«Кристал Пэлас» в трёх последних турах АПЛ сыграл вничью с «Лестером» (1:1), взял три очка с «Шеффилд Юнайтед» (2:0) и крупно уступил «Астон Вилле» (0:3). На данный момент команда расположилась на 14-м месте с отставанием от соперника всего лишь на одно очко.

Информация для ставок

«Арсенал» выиграл 5 из 10 последних домашних матчей, 4 игры завершились поражением.

У «Кристал Пэлас» из последних 10 выездных игр насчитывается 3 победы, 1 ничья и 6 проигрышей

В последней очной встрече команд была зафиксирована ничья с результатом 2:2

Всего за последние 10 игр «Арсенал» забил 19 мячей

Прогноз

Так как «Арсенал» показал себя с хорошей стороны в последних матчах, мы считаем, что у «канониров» больше шансов добиться успеха в этой встрече. Делаем ставку на победу «Арсенала» за 1,59 в букмекерской конторе Мелбет.