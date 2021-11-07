«Арсенал» — «Уотфорд». Прогноз на матч АПЛ (07.11.2021)

«Арсенал» примет «Уотфорд» в рамках 11-го тура Премьер-лиги в Англии. Поединок запланирован на 7 ноября 2021 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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1 : 0
завершен
07 ноября 2021, 17:00
воскресенье
Ставки букмекеров
Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «Арсенал». Поставить на победу коллектива, который тренирует Микель Артета, можно по коэффициенту 1.43. Ничейный исход оценивается в 4.70, а победа «Уотфорда» в 7.70.
Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.75.
Форма команд
«Арсенал» в нынешнем сезоне расположился на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 17 пунктов. Команда выиграла пять поединков, дважды играла вничью и проиграла в трех матчах. У клуба 12 забитых и 13 пропущенных мячей. В последних поединках «Арсенал» выиграл у «Лестера», «Астон Виллы» и сыграл вничью с «Кристал Пэлас».
«Уотфорд» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе английского клуба десять баллов. Команда выиграла три матча, один раз сыграла вничью и проиграла в шести поединках. У «Уотфорда» в этом сезоне 12 забитых и 18 пропущенных мячей. «Шершни» проиграли «Саутгемптону», а также выиграли у «Эвертона» и уступили «Ливерпулю» в последних играх.
Информация для ставок
- «Уотфорд» выиграл один матч из последних пяти
- «Арсенал» не проигрывает десять поединков подряд
- У «Уотфорда» пять забитых мячей в трех последних матчах
Прогноз
В этой игре можно присмотреться к ставке на ничейный исход или победу «Уотфорда» по коэффициенту 2.85. «Уотфорд», несмотря на то, в какой форме находится этот клуб, имеет все шансы зацепиться хотя бы за один балл в грядущем поединке.