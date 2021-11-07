«Арсенал» — «Уотфорд». Прогноз на матч АПЛ (07.11.2021)

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07 ноября 2021, 11:24

«Арсенал» примет «Уотфорд» в рамках 11-го тура Премьер-лиги в Англии. Поединок запланирован на 7 ноября 2021 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «Арсенал». Поставить на победу коллектива, который тренирует Микель Артета, можно по коэффициенту 1.43. Ничейный исход оценивается в 4.70, а победа «Уотфорда» в 7.70.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Арсенал» в нынешнем сезоне расположился на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 17 пунктов. Команда выиграла пять поединков, дважды играла вничью и проиграла в трех матчах. У клуба 12 забитых и 13 пропущенных мячей. В последних поединках «Арсенал» выиграл у «Лестера», «Астон Виллы» и сыграл вничью с «Кристал Пэлас».

«Уотфорд» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе английского клуба десять баллов. Команда выиграла три матча, один раз сыграла вничью и проиграла в шести поединках. У «Уотфорда» в этом сезоне 12 забитых и 18 пропущенных мячей. «Шершни» проиграли «Саутгемптону», а также выиграли у «Эвертона» и уступили «Ливерпулю» в последних играх.

Информация для ставок

«Уотфорд» выиграл один матч из последних пяти

«Арсенал» не проигрывает десять поединков подряд

У «Уотфорда» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно присмотреться к ставке на ничейный исход или победу «Уотфорда» по коэффициенту 2.85. «Уотфорд», несмотря на то, в какой форме находится этот клуб, имеет все шансы зацепиться хотя бы за один балл в грядущем поединке.