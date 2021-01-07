«Астон Вилла» — «Ливерпуль». Прогноз на матч Кубка Англии (08.01.2021)

1609984812

07 января 2021, 05:00

«Астон Вилла» и «Ливерпуль» сойдутся в матче 1/32 финала Кубка Англии. Представляем вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на эту игру.

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Ливерпуля» в этой игре БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.10. Шансы «Астон Виллы» одержать викторию оцениваются в 3.40, ничья идет за 3.94.

С солидным преимуществом в линии БК идут ставки на результативную игру. Исход с ТБ (2,5) можно сыграть за 1.65, ТМ (2,5) – 2.46.

Форма команд

«Астон Вилла» не побеждала в двух последних матчах. В противостоянии с «Челси» в чемпионате Англии «львы» выгрызли ничью (1:1), после чего с боем уступили в гостях «Манчестер Юнайтед» (1:2). В двух прошлых домашних играх клуб из Бирмингема разделил очки с «Бернли» (0:0) и крупно победил «Кристал Пэлас» (3:0).

«Ливерпуль» тоже невнятно провел последние встречи. Команда Юргена Клоппа потеряла очки в матчах, где от нее этого не ожидали. 4 января «красные» показали блеклую игру в атаке и вполне заслуженно проиграли в гостях «Саутгемптону» (0:1) в АПЛ . Перед этим мерсисайдцы не оправдали статус фаворита в матчах с «Вест Бромвичем» (1:1) и «Ньюкаслом» (0:0).

Информация для ставок

В трех из четырех последних матчей «Астон Виллы» забивалось не менее трёх голов

«Ливерпуль» победил только в одном из пяти прошлых матчей на выезде во всех турнирах

«Ливерпуль» проиграл два прошлых матча в Бирмингеме

В пяти предыдущих встречах команд на стадионе «Астон Виллы» сыграла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

Кадровые проблемы и отсутствие забитых голов помешали «Ливерпулю» показать свой максимум в последних матчах. Совершить камбэк «красные» попробуют в Бирмингеме, где им будет противостоять непростой соперник.