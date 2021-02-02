«Астон Вилла» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (03.02.2021)

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сегодня, 19:02

«Астон Вилла» на своем стадионе примет неуступчивый «Вест Хэм» в рамках очередного тура АПЛ . Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом данного противостояния является «Астон Вилла», на победу этого клуба можно сделать ставку с коэффициентом 2.20. Ничейный исход также вероятен, на него можно поставить с 3.50. Коэффициент на победу «Вест Хэма» составляет 3.40.

Форма команд

«Астон Вилла» Дина Смита сыграла свой последний матч 30 января против «Саутгемптона». Для клуба из Бирмингема этот поединок завершился благополучно, команда выиграла его со счетом 1:0. «Астон Вилла» находится на девятой строчке в таблице и имеет в активе 32 пункта.

В последнем своем поединке «Вест Хэм» проиграл, это случилось 31 января в матче против «Ливерпуля». «Вест Хэм» занимает пятую строчку в таблице и имеет в активе 35 пунктов.

Информация для ставок

● «Астон Вилла» выиграла лишь два матча из последних пяти

● «Вест Хэм» выиграл четыре матча из последних пяти

● «Астон Вилла» пропускала в трех из последних пяти матчей в АПЛ

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что будет пенальти с коэффициентом 2.40. Английские судьи очень часто назначают одиннадцатиметровые удары в матчах АПЛ .

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