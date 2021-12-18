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18 декабря 2021, 00:55

19 декабря 2021 года «Атлетик» сыграет против «Бетиса» в рамках 18-го тура Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит этой игры — «Атлетик». Поставить на победу этого коллективаможно по коэффициенту 2.10. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа «Бетиса» в 3.60.

Форма команд

«Атлетик» идет на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе команды 21 балл. У коллектива четыре победы, девять ничьих и четыре поражения. Клуб забил 13 голов и пропустил 12 мячей. В последних встречах «львы» уступили «Севилье», сыграли вничью с «Хетафе» и проиграли «Реалу».

«Бетис» идет на третьей строчке, в активе «огурцов» — 33 пункта. У команды десять побед, три ничьих и четыре поражения. «Бетикос» забили 30 мячей и пропустили 18 голов. В последних встречах команда из Севильи выиграла у «Реала Сосьедад», а также одолела «Барселону» и справилась с «Леванте».

Информация для ставок

● «Бетис» выиграл четыре матча из последних пяти

● «Атлетик» не может выиграть восемь поединков кряду

● У «Бетиса» десять забитых мячей за последние три поединка

Прогноз

В этой игре можно присмотреться к ставке на ничейный исход или победа «Бетиса» по коэффициенту 1.73. «Атлетик» не побеждает восемь игр кряду, а «Бетис» выиграл в четырех матчах подряд.