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«Атлетик» - «Бетис». Прогноз на матч Примеры (19.12.2021)

18 декабря 2021, 00:55

19 декабря 2021 года «Атлетик» сыграет против «Бетиса» в рамках 18-го тура Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Испания. Примера 2021/2022
Атлетик
Бетис
3 : 2
завершен
19 декабря 2021, 18:15
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.313.363.43
Фонбет 2.35 3.25 3.15
Мелбет 2.30 3.47 3.24

Ставки букмекеров

Фаворит этой игры — «Атлетик». Поставить на победу этого коллективаможно по коэффициенту 2.10. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа «Бетиса» в 3.60.

Форма команд

«Атлетик» идет на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе команды 21 балл. У коллектива четыре победы, девять ничьих и четыре поражения. Клуб забил 13 голов и пропустил 12 мячей. В последних встречах «львы» уступили «Севилье», сыграли вничью с «Хетафе» и проиграли «Реалу».

«Бетис» идет на третьей строчке, в активе «огурцов» — 33 пункта. У команды десять побед, три ничьих и четыре поражения. «Бетикос» забили 30 мячей и пропустили 18 голов. В последних встречах команда из Севильи выиграла у «Реала Сосьедад», а также одолела «Барселону» и справилась с «Леванте».

Информация для ставок

● «Бетис» выиграл четыре матча из последних пяти
● «Атлетик» не может выиграть восемь поединков кряду
● У «Бетиса» десять забитых мячей за последние три поединка

Прогноз

В этой игре можно присмотреться к ставке на ничейный исход или победа «Бетиса» по коэффициенту 1.73. «Атлетик» не побеждает восемь игр кряду, а «Бетис» выиграл в четырех матчах подряд.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.07 1.85
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Gahi
Gahi
18 декабря 2021 в 08:13
Победа или ничья команды "Бетис" в этом матче. Удачи
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