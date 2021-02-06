«Атлетик» — «Валенсия». Прогноз на матч Примеры (07.02.2021)

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сегодня, 18:22

«Атлетик» встретится с «Валенсией» в рамках 22-го тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч испанского первенства.

Ставки букмекеров

Букмекеры верят в успех «Атлетика» за коэффициентом 2.15. Победу «Валенсии» рассматривают за коэффициентом 3.85, а ничейный исход за 3.10.

Форма команд

«Атлетик» очень хорош с того момента, как его возглавил Марселино. Команда находится на 11-й строчке в таблице Примеры и имеет в активе 24 пункта. На её счету победа в Суперкубке Испании и выход в полуфинал Кубка страны.

«Валенсия» находится на 14-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 23 пункта. Команда думает только о сохранении прописки в Примере. Поражение в матче против «львов» может стать фатальным для «летучих мышей».

Информация для ставок

● «Атлетик» выиграл шесть матчей из десяти на своем поле

● «Валенсия» проиграла пять матчей в гостях в нынешнем сезоне

● «Атлетик» выиграл два матча из последних пяти

Прогноз

Актуальная ставка в этом матче — обе забьют за коэффициентом 1.85. Оба клуба часто пропускают в нынешнем сезоне, даже Марселино не смог наладить хорошую оборону у «львов».

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Тенерифе».