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«Атлетик» — «Валенсия». Прогноз на матч Примеры (07.02.2021)

сегодня, 18:22

«Атлетик» встретится с «Валенсией» в рамках 22-го тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч испанского первенства.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.203.463.59
Fonbet 2.15 3.10 3.85
Мелбет 2.18 3.32 3.88
Лига ставок 2.11 3.35 3.60
Pin-up 2.15 3.30 3.70

Ставки букмекеров

Букмекеры верят в успех «Атлетика» за коэффициентом 2.15. Победу «Валенсии» рассматривают за коэффициентом 3.85, а ничейный исход за 3.10.

Форма команд

«Атлетик» очень хорош с того момента, как его возглавил Марселино. Команда находится на 11-й строчке в таблице Примеры и имеет в активе 24 пункта. На её счету победа в Суперкубке Испании и выход в полуфинал Кубка страны.

«Валенсия» находится на 14-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 23 пункта. Команда думает только о сохранении прописки в Примере. Поражение в матче против «львов» может стать фатальным для «летучих мышей».

Информация для ставок

● «Атлетик» выиграл шесть матчей из десяти на своем поле

● «Валенсия» проиграла пять матчей в гостях в нынешнем сезоне

● «Атлетик» выиграл два матча из последних пяти

Прогноз

Актуальная ставка в этом матче — обе забьют за коэффициентом 1.85. Оба клуба часто пропускают в нынешнем сезоне, даже Марселино не смог наладить хорошую оборону у «львов».

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Тенерифе».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.203.463.59
Fonbet 2.15 3.10 3.85
Мелбет 2.18 3.32 3.88
Лига ставок 2.11 3.35 3.60
Pin-up 2.15 3.30 3.70
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shlomo
shlomo
сегодня в 18:26
Думаю, что будет равная борьба и больше 3 мячей не забьют
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