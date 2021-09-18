«Атлетико» — «Атлетик». Прогноз на матч Примеры (18.09.2021)

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сегодня, 00:08

18 сентября 2021 года мадридский «Атлетико» примет «Атлетик» из Бильбао. Противостояние этих клубов в последние сезоны набирает обороты. «Атлетико» предстоит защитить титул чемпиона Испании. Команда будет делать все, чтобы добиться своей цели. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Атлетико». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.67. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.55 и на победу «Атлетика» по 5.85.

Форма команд

«Атлетико» вернул Антуана Гризманна, сохранил Луиса Суареса и приобрел Родриго де Пауля. Потрясающая трансферная политика «матрасников» может привести мадридский клуб к очередному титулу. Сейчас «Атлетико» находится на третьей строчке в турнирной таблице. Клуб набрал десять баллов. В активе команды три победы, одна ничья и ни одного поражения. «Матрасники» забили семь мячей и пропустили четыре гола. «Атлетико», несмотря на обилие нападающих, очень мало забивает.



«Атлетик» из Бильбао стартовал неплохо. В активе клуба восемь баллов и пятая строчка в турнирной таблице. Две победы и две ничьи помогли клубу обойти «Барселону» в турнирной таблице. Команда забила четыре мяча и пропустила всего один гол, к слову, этот единственный пропущенный мяч был от «Барселоны», с которой «львы» сыграли вничью. Команда Марселино впечатляет на старте, но на дистанции она может в очередной раз оказаться вне топ-8 чемпионата.

Информация для ставок

«Атлетик» не проигрывает шесть игр кряду

«Атлетико» не проигрывает пять игр подряд

«Атлетик» пропустил два гола в последних пяти матчах

Прогноз

«Атлетико» и «Атлетик» здорово смотрятся в последних поединках. Эти клубы побеждают и набирают очки в каждом матче. Однако у них есть одна особенность — очень мало голов в каждом поединке. Стоит отталкиваться от этого и сделать ставку на тотал забитых мячей меньше 2.5 по коэффициенту 1.62.