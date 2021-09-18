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«Атлетико» — «Атлетик». Прогноз на матч Примеры (18.09.2021)

сегодня, 00:08

18 сентября 2021 года мадридский «Атлетико» примет «Атлетик» из Бильбао. Противостояние этих клубов в последние сезоны набирает обороты. «Атлетико» предстоит защитить титул чемпиона Испании. Команда будет делать все, чтобы добиться своей цели. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.703.576.38
Мелбет 1.72 3.68 6.15
1XBET 1.72 3.68 6.15

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Атлетико». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.67. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.55 и на победу «Атлетика» по 5.85.

Форма команд

«Атлетико» вернул Антуана Гризманна, сохранил Луиса Суареса и приобрел Родриго де Пауля. Потрясающая трансферная политика «матрасников» может привести мадридский клуб к очередному титулу. Сейчас «Атлетико» находится на третьей строчке в турнирной таблице. Клуб набрал десять баллов. В активе команды три победы, одна ничья и ни одного поражения. «Матрасники» забили семь мячей и пропустили четыре гола. «Атлетико», несмотря на обилие нападающих, очень мало забивает.

«Атлетик» из Бильбао стартовал неплохо. В активе клуба восемь баллов и пятая строчка в турнирной таблице. Две победы и две ничьи помогли клубу обойти «Барселону» в турнирной таблице. Команда забила четыре мяча и пропустила всего один гол, к слову, этот единственный пропущенный мяч был от «Барселоны», с которой «львы» сыграли вничью. Команда Марселино впечатляет на старте, но на дистанции она может в очередной раз оказаться вне топ-8 чемпионата.

Информация для ставок

  • «Атлетик» не проигрывает шесть игр кряду
  • «Атлетико» не проигрывает пять игр подряд
  • «Атлетик» пропустил два гола в последних пяти матчах

Прогноз

«Атлетико» и «Атлетик» здорово смотрятся в последних поединках. Эти клубы побеждают и набирают очки в каждом матче. Однако у них есть одна особенность — очень мало голов в каждом поединке. Стоит отталкиваться от этого и сделать ставку на тотал забитых мячей меньше 2.5 по коэффициенту 1.62.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.14 1.77 1.63 2.42
Мелбет 1.65 2.45
1XBET 1.65 2.45
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