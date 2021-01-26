«Айнтрахт» Брауншвейг — «Хайденхайм». Прогноз на матч второй Бундеслиги (26.01.2021)

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26 января 2021, 13:59

26 января в 18-м туре второй Бундеслиги «Хайденхайм» сыграет на выезде с «Айнтрахтом». Предлагаем вам ознакомиться с обзором коэффициентов букмекерской конторы и прогнозами на этот поединок.

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры дают гостям. В букмекерской конторе Мелбет каждый желающий может поставить на победу «Хайденхайма» с коэффициентом 2.12. Рискнуть деньгами и выбрать «Айнтрахт» линия предлагает за 3.55, а вероятность ничьи оценивается в 3.25.

Поставить на тотал больше 2,5 мячей можно с коэффициентом 2.08, а предположить, что матч окажется скудным на голы, можно за 1.75.

Форма команд

«Айнтрахт» из красивого города Брауншвейг на данную минуту занимает предпоследнее место и находится в зоне вылета. На счету команды всего 15 очков, а результаты оставляют желать лучшего. В прошлых играх команда не смогла одолеть «Вюрцбургер Кикерс» со дна турнирной таблицы (0:0), а также в боевом матче уступила лидеру гонки за повышение – «Гамбургу» (2:4).

У «Хайденхайма» дела обстоят куда привлекательнее. Команда расположилась на удобном 8-м месте и показывает результаты с периодическими успехами. После победы над «Дармштадтом 98» (3:0), в прошлом туре была добыта выездная ничья с «Карлсруэ» (1:1).

Информация для ставок

«Хайденхайм» проиграл лишь один матч из последних четырех в Бундеслиге 2

Четыре из пяти личных встреч команд за последнее время закончились исходом ТМ 2,5

«Айнтрахт» выиграл пять из шести домашних поединков против «Хайденхайма»

«Хайденхайм» выиграл только один матч из восьми последних, сыгранных на выезде

Прогноз

Исходя из статистики личных встреч команд, можно понять, что в этом матче далеко не все решено. Коллективы в играх между собой забивают очень мало мячей, и мы рекомендуем сыграть именно на этом.

Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на тотал меньше 2,5 мячей. Очень вероятно, что моментов для взятия ворот будет не так много, как хотелось бы болельщикам обеих команд.

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