«Айнтрахт» — «Шальке-04». Прогноз на матч чемпионата Германии (17.01.2021)

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16 января 2021, 07:18

В 16-м туре Бундеслиги сыграют «Айнтрахт» и «Шальке». Изучив предложения букмекеров, мы дали свой прогноз на этот матч.

Ставки букмекеров

Неоспоримым фаворитом этой игры букмекеры считают «Айнтрахт». За ставку на победу хозяев БК Мелбет предлагает коэффициент 1.57. Шансы «Шальке» взять три очка оцениваются котировкой 5.95, ничья идет за 4.78.

Также аналитики БК считают, что матч будет результативным. Исход с условием ТБ (2,5) можно сыграть за 1.53, ТМ(2,5) – 2.44.

Форма команд

У «Айнтрахта» наметилась положительная тенденция. «Орлы» победили в трех прошлых турах чемпионата, поднявшись на девятое место в турнирной таблице. В этой серии клуб из Франкфурта оставил без очков «Аугсбург» (2:0), «Байер» (2:1) и «Майнц» в прошлом туре (2:0). Менее успешно «Айнтрахт» выступил в Кубке Германии, из которого команда вылетела после гостевого поражения от «Байера» (1:4).

В прошлом туре прервалась затяжная серия «Шальке» без побед в Бундеслиге, длившаяся 30 матчей. «Кобальтовые» на домашней арене разгромили «Хоффенхайм» (4:0), показав результативную игру в атаке. Этот успех позволил «Шальке» покинуть последнее место в турнирной таблице, но преимущество над «Майнцем» у команды минимальное (один балл). В 15 турах этого сезона коллектив потерпел десять поражений и четыре раза сыграл вничью.

Информация для ставок

«Айнтрахт» не проигрывал в домашних матчах этого сезона – две победы и пять ничьих

«Шальке» проиграл пять гостевых поединков в этом чемпионате

В последних семи выездных играх «Шальке» забил только пять голов

«Айнтрахт» выиграл два последних домашних поединка против «Шальке»

Прогноз

Говорить о том, что «Шальке» вышел из затяжного кризиса, слишком рано. А вот утверждать, что «Айнтрахт» набрал отличную форму, уже можно. Плюс ко всему, «кобальтовые» в последние годы неудачно играют во Франкфурте. Ставим на победу хозяев по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Мелбет.