«Барнсли» — «Норвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (08.05.2021)

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вчера, 23:53

«Барнсли» сыграет против «Норвича» в рамках очередного тура Чемпионшипа.

Ставки букмекеров

Букмекеры выбрали своего фаворита — это «Норвич», поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.60. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.55. Еще одна актуальная ставка — обе команды забьют по 1.60.

Форма команд

«Барнсли» находится на шестой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 77 баллов. В нынешнем сезоне «Барнсли» выиграл 23 поединка, восемь игр клуб играл вничью и проиграл 14 поединков. Команда забила 56 мячей и пропустила 48 голов. В последних поединках «Барнсли» смотрится неплохо, команда часто набирает очки и до сих пор является претендентом на попадание в АПЛ , для этого ей предстоит сыграть в стыковых матчах.

«Норвич» выйдет в АПЛ , это уже официально. Клуб набрал 96 баллов и расположился на первой строчке в турнирной таблице. В активе команды из Чемпионшипа 29 побед, девять ничьих и семь поражений. Команда забила 73 гола и пропустила 34 мяча. В последних играх «Норвич» смотрится не так ярко, как раньше, но за игрой клуба все равно приятно наблюдать. «Норвич» является фаворитом этого матча.

Информация для ставок

● «Норвич» выиграл три матча из последних пяти игр

● «Барнсли» забил четыре гола в последних пяти матчах

● У «Барнсли» три победы в последних пяти играх

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на тотал голов больше трех по коэффициенту 2.15. Также можно поставить на победу «Барнсли» или ничейный исход по 1.50.

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