«Бернли» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (03.02.2021)

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сегодня, 19:12

«Бернли» завтра сыграет с «Манчестер Сити» в рамках очередного тура АПЛ . Букмекеры БК Мелбет сделали прогноз на матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры видят очевидным фаворитом встречи «Манчестер Сити», на победу которого можно сделать ставку с коэффициентом 1.21. Ничейный исход оценивается в 6.75. Этот матч наверняка пройдет под диктовку «Манчестер Сити», уж слишком хороши игроки Пепа Гвардиолы, чтобы верить в успех «Бернли» в этом противостоянии.

Форма команд

«Бернли» на грани вылета. У команды в нынешнем сезоне 16-е место и 22 балла в активе. Свой последний матч клуб Шона Дайча проиграл со счетом 0:2, уступив лондонскому «Челси».

В активе команды Гвардиолы 44 пункта, это лидер чемпионата Англии. Свой последний матч «горожане» выиграли у «Шеффилда» со счетом 1:0.

Информация для ставок

Вратарь «Сити» Эдерсон провел 12 сухих матчей в АПЛ — лучший показатель среди топ-5 лиг Европы

— лучший показатель среди топ-5 лиг Европы «Манчестер Сити» выиграл 12 матчей кряду

«Бернли» выиграл три матча из последних пяти

Прогноз

Букмекеры советуют присмотреться к ставке на то, что ничья будет хотя бы в одном из таймов за коэффициентом 1.93. Несмотря на то, что «горожане» постоянно побеждают, сил на один из таймов может не хватить.

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