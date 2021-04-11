«Бетис» — «Атлетико Мадрид». Прогноз на матч Ла Лиги (11.04.2021)

«Бетис» сыграет против «Атлетико Мадрид» в рамках очередного тура испанской Примеры 11 апреля. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.
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сегодня, 22:00
Ставки букмекеров
Фаворитом матча является «Атлетико», поставить на победу которого можно по коэффициенту 2.28. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.10 и на победу «Бетиса» за 3.40.
Форма команд
«Бетис» идет на шестой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 46 пунктов. В нынешнем сезоне у команды 14 побед. четыре ничьих и 11 поражений. В последних играх «Бетис» играет не лучшим образом, но в некоторых матчах клубу все же удается брать три драгоценных очка. Матч против «Атлетико» очень важен для «бетикос», здесь нужна только победа, чтобы попасть в зону Лиги чемпионов. «Бетис» очень хочет добраться до топ-4.
«Атлетико Мадрид» в самом начале сезона имел гигантский отрыв от «Барселоны» и «Реала», но всего за последние несколько матчей смог его растерять. Клуб находится на первой строчке в турнирной таблице, набрав 66 очков. Всего в активе «Атлетико» 20 побед, шесть ничьих и три поражения.
Информация для ставок
- «Атлетико» проиграл всего одну игру за последние пять матчей
- «Бетис» победил в трех играх из последних пяти
- «Атлетико» забил четыре гола в последних пяти играх
Прогноз
Актуальная ставка — «обе забьют» по коэффициенту 2.07. Также можно поставить на гол с 61-й по 75-ю минуту по коэффициенту 2.90. Еще одна хорошая ставка на эту игру — точное количество забитых мячей — 2, по коэффициенту 3.00.
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