«Бетис» — «Атлетико Мадрид». Прогноз на матч Ла Лиги (11.04.2021)

1618089836

сегодня, 00:23

«Бетис» сыграет против «Атлетико Мадрид» в рамках очередного тура испанской Примеры 11 апреля. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Атлетико», поставить на победу которого можно по коэффициенту 2.28. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.10 и на победу «Бетиса» за 3.40.

Форма команд

«Бетис» идет на шестой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 46 пунктов. В нынешнем сезоне у команды 14 побед. четыре ничьих и 11 поражений. В последних играх «Бетис» играет не лучшим образом, но в некоторых матчах клубу все же удается брать три драгоценных очка. Матч против «Атлетико» очень важен для «бетикос», здесь нужна только победа, чтобы попасть в зону Лиги чемпионов. «Бетис» очень хочет добраться до топ-4.

«Атлетико Мадрид» в самом начале сезона имел гигантский отрыв от «Барселоны» и «Реала», но всего за последние несколько матчей смог его растерять. Клуб находится на первой строчке в турнирной таблице, набрав 66 очков. Всего в активе «Атлетико» 20 побед, шесть ничьих и три поражения.

Информация для ставок

«Атлетико» проиграл всего одну игру за последние пять матчей

«Бетис» победил в трех играх из последних пяти

«Атлетико» забил четыре гола в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка — «обе забьют» по коэффициенту 2.07. Также можно поставить на гол с 61-й по 75-ю минуту по коэффициенту 2.90. Еще одна хорошая ставка на эту игру — точное количество забитых мячей — 2, по коэффициенту 3.00.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Валенсия» — «Реал Сосьедад».