«Бетис» — «Валенсия». Прогноз на матч Примеры (18.04.2021)

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вчера, 15:29

«Бетис» примет «Валенсию» на своем поле. Этот поединок запланирован на 18 апреля 2021 года и пройдет в рамках очередного тура испанской Примеры.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Бетис». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.85. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.95, а на победу «Валенсии» по 4.25.

Форма команд

«Бетис» проводит неплохой сезон. Клуб набрал 47 пунктов и находится на шестой строчке в турнирной таблице. В активе этой команды 14 побед, пять ничьих и 11 поражений. Также «бетикос» забили 40 мячей и пропустили 43 гола. В последних играх «Бетис» играет хорошо, команда раз за разом продолжает набирать очки и радовать своих поклонников. Поединок против «Валенсии» будет настоящим сражением.

«Валенсия» очень плоха в этом сезоне. У клуба всего 34 пункта в активе. «Лос-чес» расположились на 13-й строчке в турнирной таблице. «Валенсия» победила в восьми играх, десять раз играла вничью и проиграла в 12 матчах. У клуба 37 забитых и 42 пропущенных мяча. Все, о чем сейчас думает «Валенсия», это сохранение прописки в Примере. До зоны вылета не так уж и далеко. В последних играх «лос-чес» не могут похвастаться хорошими результатами, но клуб продолжает борьбу за выживание.

Информация для ставок

● «Валенсия» выиграла в двух матчах из последних пяти

● «Бетис» не проигрывает три игры кряду

● У «Бетиса» семь забитых мячей в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру «обе команды забьют» по коэффициенту 1.65. Также можно поставить на тотал голов больше 2.5 по коэффициенту 1.77.

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