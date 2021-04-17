ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Бетис» — «Валенсия». Прогноз на матч Примеры (18.04.2021)

вчера, 15:29

«Бетис» примет «Валенсию» на своем поле. Этот поединок запланирован на 18 апреля 2021 года и пройдет в рамках очередного тура испанской Примеры.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.843.824.57
Фонбет 1.85 3.65 4.25
Мелбет 1.88 3.78 4.54

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Бетис». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.85. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.95, а на победу «Валенсии» по 4.25.

Форма команд

«Бетис» проводит неплохой сезон. Клуб набрал 47 пунктов и находится на шестой строчке в турнирной таблице. В активе этой команды 14 побед, пять ничьих и 11 поражений. Также «бетикос» забили 40 мячей и пропустили 43 гола. В последних играх «Бетис» играет хорошо, команда раз за разом продолжает набирать очки и радовать своих поклонников. Поединок против «Валенсии» будет настоящим сражением.

«Валенсия» очень плоха в этом сезоне. У клуба всего 34 пункта в активе. «Лос-чес» расположились на 13-й строчке в турнирной таблице. «Валенсия» победила в восьми играх, десять раз играла вничью и проиграла в 12 матчах. У клуба 37 забитых и 42 пропущенных мяча. Все, о чем сейчас думает «Валенсия», это сохранение прописки в Примере. До зоны вылета не так уж и далеко. В последних играх «лос-чес» не могут похвастаться хорошими результатами, но клуб продолжает борьбу за выживание.

Информация для ставок

● «Валенсия» выиграла в двух матчах из последних пяти
● «Бетис» не проигрывает три игры кряду
● У «Бетиса» семь забитых мячей в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру «обе команды забьют» по коэффициенту 1.65. Также можно поставить на тотал голов больше 2.5 по коэффициенту 1.77.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Атлетико» — «Эйбар».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.08 1.82 1.61 2.45
Мелбет 2.09 1.86
1XBET 3.00 1.39 2.09 1.86 1.60 2.34
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 18:46
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Валенсия»
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100