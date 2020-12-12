«Бетис» — «Вильярреал». Прогноз на матч чемпионата Испании (13.12.2020)

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вчера, 05:40

«Бетис» попробует прервать беспроигрышную серию «Вильярреала». Удастся ли «зелёно-белым» огорчить соперника?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет считает фаворитом предстоящего поединка «Вильярреал». Коэффициент на их триумф равен 2,28, ничья представлена на отметке 3,64, а победу «Бетиса» можно сыграть за 3,08.

В этой встрече тотал выставлен на отметке в 2,5 гола. Сыграть больше можно за 1,82, а тотал меньше представлен котировкой 2,10.

Форма команд

«Бетис» находится на восьмой позиции в Примере. Команда сумела наконец-то прервать серию из трех поражений от «Барселоны» (2:5), «Атлетика» (0:4) и «Эйбара» (0:2). В прошлом туре «огурцам» удалось переиграть «Осасуну» (2:0). Подопечные Мануэля Пеллегрини еще ни разу в этом сезоне не играли вничью. Пять побед и семь поражений.

«Вильярреал» может быть доволен тем, как складывается этот сезон. Беспроигрышная серия достигла уже пятнадцати поединков. Даже несмотря на перенесенный матч с «Карабахом» в рамках Лиги Европы, команда уже гарантировала себе первую позицию в группе. В рамках Примеры сейчас команда идет на третьем месте. Правда, на протяжении уже трех игр кряду победить не удается, и «Вильярреалу» необходимо исправлять ситуацию.

Информация для ставок

«Бетис» выиграл 3 из 10 последних домашних матчей

«Вильярреал» не проигрывает в гостях на протяжении семи поединков

За последние два года команды встречались пять раз. Три победы на счету «Вильярреала», дважды сильнее становился «Бетис»

Прогноз

Непростой матч ждет обе команды. Постепенно «Бетис» выходит на пик своей игровой формы. Что касается гостей, то они будут стремиться прервать неудачную серию. Отставание от зоны лидеров увеличивается. Учитывая игровую форму обоих соперников, мы считаем, в этом матче можно ожидать ничью. Коэффициент на ничейный исход равен 3,64.