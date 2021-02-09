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«Боавишта» — «Насионал». Прогноз на матч чемпионата Португалии (09.02.2021)

сегодня, 10:03

«Боавишта» играет с «Насионалом» 9 февраля 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущее противостояние в Португалии.

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Ставки букмекеров

Букмекеры видят фаворитом этого противостояния хозяев поля и рекомендуют поставить на их победу за коэффициентом 2.30. Ничейный исход оценили в 3.24, а победу «Насьоналя» в 3.16.

Форма команд

«Боавишта» находится на 16-й строчке в таблице и имеет в активе 14 пунктов. Свой последний матч клуб из Португалии проиграл со счетом 1:2, уступив «Жил Висенте» 5 февраля 2021 года.

«Насионал» находится на девятой позиции и имеет в активе 18 очков. Свой последний поединок клуб сыграл вничью с «Риу-Аве», поединок состоялся 5 февраля.

Информация для ставок

● «Боавишта» выиграла лишь один матч из последних пяти

● «Насионал» не проигрывает три матча кряду

● «Боавишта» выиграла лишь один матч на своем поле из сыгранных восьми поединков

Прогноз

Букмекеры рекомендуют присмотреться к ставке на то, что каждая команда забьет меньше 1,5 гола за коэффициентом 2.10. Также можно поставить на то, что в этом поединке победит любая команда с разницей в один мяч за коэффициентом 2.24.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 10:07
Феерии голов в этом матче не ожидается....
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:07
Могут нули сгонять
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