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«Бохум» — «Ганновер». Прогноз на матч Бундеслиги 2 (18.04.2021)

вчера, 16:51

В 29-м туре второй Бундеслиги «Ганновер» приедет в гости к лидеру нынешнего сезона «Бохуму». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.963.724.02
Лига Ставок 1.86 3.70 3.95
Фонбет 1.85 3.80 4.05
Мелбет 1.88 3.78 4.00
1XBET 1.59 7.80 3.01
BetBoom 1.93 3.80 4.00

Ставки букмекеров

Букмекеры называют фаворитом хозяев поля, а на победу «Бохума» коэффициент составляет 1.91. Выбрать победителем «Ганновер» можно по коэффициенту 3.9. Ничейный результат можно выбрать в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.65

Также в линии букмекеры предлагают 1.72 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.12. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.12.

Форма команд

«Ганновер» расположился в середине турнирной таблицы и давно не может победить. Команда находится в безопасности от зоны вылета и может доигрывать сезон, однако тренерскому штабу стоит поработать с игроками, чтобы улучшить выступления клуба в заключительном отрезке чемпионата. Последние два матча «Ганновер» проиграл «Хайденхайму» (1:3) и «Вюрцбургеру» (1:2).

«Бохум» сейчас лидирует во второй Бундеслиге и опережает на четыре пункта «Гамбург». До конца сезона осталось не так много матчей, поэтому коллективу следует собраться с силами и побеждать во всех возможных поединках, чтобы по итогам сезона выйти в первую Бундеслигу. Последний матч «Бохум» проиграл «Падерборну» (0:3), а немного ранее выиграл важную встречу у «Хольштайна» (2:1).

Информация для ставок

• «Бохум» выиграл шесть матчей из последних девяти во второй Бундеслиге
• «Ганновер» из семи последних матчей четыре закончил вничью, а три проиграл
• «Ганновер» выиграл три из четырех последних матчей с «Бохумом»
• В шести последних встречах команд было забито по 2-3 мяча за игру

Прогноз

«Бохум» настроен только на победу, ведь на кону стоит путевка в первую Бундеслигу, к которой команда приближается с каждым поединком. Сделать ставку на хозяев по коэффициенту 1.91 можно в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.18 1.74 1.70 2.24
Лига Ставок 2.13 1.67 1.70 2.08
Мелбет 2.23 1.73
1XBET 3.30 1.33 3.70 1.25 1.68 2.19
BetBoom 3.55 1.31 2.20 1.70 1.72 2.17
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 21:48
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Бохум»
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