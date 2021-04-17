«Бохум» — «Ганновер». Прогноз на матч Бундеслиги 2 (18.04.2021)

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вчера, 16:51

В 29-м туре второй Бундеслиги «Ганновер» приедет в гости к лидеру нынешнего сезона «Бохуму». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры называют фаворитом хозяев поля, а на победу «Бохума» коэффициент составляет 1.91. Выбрать победителем «Ганновер» можно по коэффициенту 3.9. Ничейный результат можно выбрать в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.65

Также в линии букмекеры предлагают 1.72 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.12. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.12.

Форма команд

«Ганновер» расположился в середине турнирной таблицы и давно не может победить. Команда находится в безопасности от зоны вылета и может доигрывать сезон, однако тренерскому штабу стоит поработать с игроками, чтобы улучшить выступления клуба в заключительном отрезке чемпионата. Последние два матча «Ганновер» проиграл «Хайденхайму» (1:3) и «Вюрцбургеру» (1:2).

«Бохум» сейчас лидирует во второй Бундеслиге и опережает на четыре пункта «Гамбург». До конца сезона осталось не так много матчей, поэтому коллективу следует собраться с силами и побеждать во всех возможных поединках, чтобы по итогам сезона выйти в первую Бундеслигу. Последний матч «Бохум» проиграл «Падерборну» (0:3), а немного ранее выиграл важную встречу у «Хольштайна» (2:1).

Информация для ставок

• «Бохум» выиграл шесть матчей из последних девяти во второй Бундеслиге

• «Ганновер» из семи последних матчей четыре закончил вничью, а три проиграл

• «Ганновер» выиграл три из четырех последних матчей с «Бохумом»

• В шести последних встречах команд было забито по 2-3 мяча за игру

Прогноз

«Бохум» настроен только на победу, ведь на кону стоит путевка в первую Бундеслигу, к которой команда приближается с каждым поединком. Сделать ставку на хозяев по коэффициенту 1.91 можно в букмекерской конторе Мелбет.