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Боливия — Венесуэла. Прогноз на матч южноамериканского отбора ЧМ-2022 (03.06.2021)

сегодня, 05:01

Сборные Боливии и Венесуэлы проведут встречу в рамках южноамериканского отбора ЧМ-2022. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.883.933.99
Лига Ставок 1.92 3.60 4.10
Фонбет 1.87 3.55 4.20
Мелбет 1.91 3.54 4.16
1XBET 1.91 3.54 4.16

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает сборную Боливии фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.91. Победа сборной Венесуэлы оценивается в 4.16, ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.54.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают коэффициент 2.18 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.76.

Форма команд

Боливия провалила старт отборочного цикла в Южной Америке. Команда поочередно проиграла Бразилии (0:5), Аргентине (1:2) и Эквадору (2:3). Очки удалось набрать только в гостевой встрече против Парагвая (2:2).
В марте Боливия также провела два контрольных поединка, в которых уступила Чили и Эквадору с одинаковым счетом 1:2.

У Венесуэлы тоже незавидное турнирное положение в квалификации к чемпионату Мира. Нынешние гости проиграли Колумбии (0:3), Парагваю (0:1) и Бразилии (0:1). Прервать череду неудач венесуэльцы смогли в последнем матче, когда дома была неожиданно обыграна сборная Чили (2:1).

Последний раз соперники встречались в 2019 году. Тогда в товарищеском матче Венесуэла разбила Боливию на своем поле (4:1).

Информация для ставок

  • Боливия не проигрывала в 6 из 10 прошлых матчей на своем поле
  • Венесуэла не уступала в 6 из 10 предыдущих гостевых поединков
  • В 5 последних очных встречах соперников в Боливии забивали обе команды

Прогноз

Чтобы сохранить хотя бы теоретические шансы на место в первой пятерке, Боливии и Венесуэле нужно обязательно побеждать в предстоящем матче. Учитывая мотивацию команд, а также результаты их дуэлей, предлагаем сделать ставку «обе забьют – да» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.44 1.59 1.78 2.11
Лига Ставок 2.30 1.60 1.70 2.13
Мелбет 1.76 2.18
1XBET 1.76 2.18
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:13
Боливия фаворит на своём высокооорье
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