Боливия — Венесуэла. Прогноз на матч южноамериканского отбора ЧМ-2022 (03.06.2021)

Сборные Боливии и Венесуэлы проведут встречу в рамках южноамериканского отбора ЧМ-2022. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.
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завтра, 23:00
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Бетсити считает сборную Боливии фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.91. Победа сборной Венесуэлы оценивается в 4.16, ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.54.
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают коэффициент 2.18 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.76.
Форма команд
Боливия провалила старт отборочного цикла в Южной Америке. Команда поочередно проиграла Бразилии (0:5), Аргентине (1:2) и Эквадору (2:3). Очки удалось набрать только в гостевой встрече против Парагвая (2:2).
В марте Боливия также провела два контрольных поединка, в которых уступила Чили и Эквадору с одинаковым счетом 1:2.
У Венесуэлы тоже незавидное турнирное положение в квалификации к чемпионату Мира. Нынешние гости проиграли Колумбии (0:3), Парагваю (0:1) и Бразилии (0:1). Прервать череду неудач венесуэльцы смогли в последнем матче, когда дома была неожиданно обыграна сборная Чили (2:1).
Последний раз соперники встречались в 2019 году. Тогда в товарищеском матче Венесуэла разбила Боливию на своем поле (4:1).
Информация для ставок
- Боливия не проигрывала в 6 из 10 прошлых матчей на своем поле
- Венесуэла не уступала в 6 из 10 предыдущих гостевых поединков
- В 5 последних очных встречах соперников в Боливии забивали обе команды
Прогноз
Чтобы сохранить хотя бы теоретические шансы на место в первой пятерке, Боливии и Венесуэле нужно обязательно побеждать в предстоящем матче. Учитывая мотивацию команд, а также результаты их дуэлей, предлагаем сделать ставку «обе забьют – да» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Бетсити.