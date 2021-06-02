Боливия — Венесуэла. Прогноз на матч южноамериканского отбора ЧМ-2022 (03.06.2021)

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сегодня, 05:01

Сборные Боливии и Венесуэлы проведут встречу в рамках южноамериканского отбора ЧМ -2022. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает сборную Боливии фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.91. Победа сборной Венесуэлы оценивается в 4.16, ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.54.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают коэффициент 2.18 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.76.

Форма команд

Боливия провалила старт отборочного цикла в Южной Америке. Команда поочередно проиграла Бразилии (0:5), Аргентине (1:2) и Эквадору (2:3). Очки удалось набрать только в гостевой встрече против Парагвая (2:2).

В марте Боливия также провела два контрольных поединка, в которых уступила Чили и Эквадору с одинаковым счетом 1:2.

У Венесуэлы тоже незавидное турнирное положение в квалификации к чемпионату Мира. Нынешние гости проиграли Колумбии (0:3), Парагваю (0:1) и Бразилии (0:1). Прервать череду неудач венесуэльцы смогли в последнем матче, когда дома была неожиданно обыграна сборная Чили (2:1).

Последний раз соперники встречались в 2019 году. Тогда в товарищеском матче Венесуэла разбила Боливию на своем поле (4:1).

Информация для ставок

Боливия не проигрывала в 6 из 10 прошлых матчей на своем поле

Венесуэла не уступала в 6 из 10 предыдущих гостевых поединков

В 5 последних очных встречах соперников в Боливии забивали обе команды

Прогноз

Чтобы сохранить хотя бы теоретические шансы на место в первой пятерке, Боливии и Венесуэле нужно обязательно побеждать в предстоящем матче. Учитывая мотивацию команд, а также результаты их дуэлей, предлагаем сделать ставку «обе забьют – да» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Бетсити.