«Болонья» — «Удинезе». Прогноз на матч чемпионата Италии (06.01.2021)

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06 января 2021, 04:43

В 16-м туре Серии А состоится игра «Болонья» — «Удинезе». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Фаворита в этой встрече букмекеры не определили. За победу «Болоньи» БК Фонбет выставила коэффициент 2.85, а успех «Удинезе» можно спрогнозировать по котировке 2.84. Вероятность ничьи оценивается в 3.20.

Также букмекер выставил практически равную линию на тотал 2,5 голов: ставки на «меньше» принимаются за 1.90, «больше» — 1.92.

Форма команд

У «Болоньи» четыре ничьи подряд в чемпионате Италии. Команда поочередно поделила очки со «Специей» (2:2), «Торино» (1:1), «Аталантой» (2:2) и «Фиорентиной» (0:0). Пока подопечные Синиши Михайловича удерживаются вдали от зоны вылета (12-я позиция). В семи домашних играх «Болонья» одержала три победы, один раз сыграла вничью и потерпела три поражения.

«Удинезе» в таблице Серии A располагается сразу за ближайшим соперником (13-е место и 15 очков). В четырех турах подряд «зебры» не могут победить. В этот период команда сыграла вничью с «Кротоне» (0:0) и «Кальяри» (1:1), после чего поочередно уступила «Беневенто» (0:2) и «Ювентусу» (1:4) в прошлом туре.

Информация для ставок

«Болонья» не побеждала в четырех прошлых матчах против «Удинезе» — 1 ничья и 3 поражения

В трех прошлых очных встречах команд в Болонье случался обмен голами

«Удинезе» не проигрывал в четырех из пяти гостевых матчей

Прогноз

Очные встречи «Болоньи» и «Удинезе», как правило, завершаются результативно. Надежной обороной команды похвастаться не могут, а учитывая турнирную мотивацию, от оппонентов стоит ожидать обоюдных атак и результативных действий у ворот противника.

Ставим на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.70 в БК Фонбет.