«Борнмут» — «Ковентри Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.04.2021)

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вчера, 06:37

В 41-м туре Чемпионшипа «Борнмут» примет «Ковентри Сити». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Борнмут» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.64. Ничейный исход оценивается в 4.1. Также можно сделать ставку на победу «Ковентри Сити» по коэффициенту 5.1.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.82 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.99. Исход «обе забьют» котируется в 1.82.

Форма команд

«Борнмут» идет на седьмом месте и пытается бороться за попадание в топ-6 проведя на одну игру меньше ближайших соперников. В последнем матче «Борнмут» обыграл «Блэкберн» (2:0), а до этого одолел «Мидлсбро» (3:1).

«Ковентри Сити» находится внизу турнирной таблицы, но имеет хороший запас очков перед зоной вылета. Тем не менее команде следует продолжать набирать очки, чтобы обезопасить себя от понижения в классе, ведь до конца сезона осталось не так много матчей. В прошлом туре «Ковентри Сити» обыграл «Бристоль Сити» (3:1), а туром ранее крупно уступил КПР (0:3).

Информация для ставок

«Борнмут» проиграл один из семи последних матчей в Чемпионшипе

В четырех из пяти последних матчей «Ковентри Сити» сыграла ставка «обе забьют — нет»

«Ковентри Сити» выиграл один из последних десяти матчей на выезде

В первом круге чемпионата победу одержал «Борнмут» (3:1)

Прогноз

Исходя из статистики, матчи с участием одной из этих команд часто заканчиваются исходом «обе забьют — нет». Предлагаем сделать ставку на такой вариант и в этом матче в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.92.