«Боруссия» – «Аякс». Прогноз на матч Лиги чемпионов (03.11.2021)

Четвертый тур группового этапа Лиги чемпионов порадует нас второй встречей дортмундской «Боруссии» и амстердамского «Аякса». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.
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1 : 3
завершен
03 ноября 2021, 23:00
среда
Ставки букмекеров
Судя по линии букмекерской конторы Мелбет, фаворит встречи букмекерами так и не был определен. На победу «Боруссии» предлагается коэффициент 2.42. Если победят гости, то порадует коэффициент 2.7. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.9.
Тотал больше 3 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.7. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 2.72. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.55.
Форма команд
«Боруссия» в домашнем поединке намерена взять реванш за унизительное поражение в игре третьего тура со счетом (0:4). Команда готовилась к сражению посредством игр в национальном турнире и без проблем обыграла «Арминию» (3:1), а также «Ингольштадт» и «Кельн» с одинаковым счетом (2:0).
«Аякс» продолжает обыгрывать всех на своем пути, и лишь в последнем туре не удалось ничего сделать на выезде с «Хераклесом», на табло была зафиксирована нулевая ничья. Туром ранее подопечные Эрика тен Хага дома с унизительным счетом (5:0) разбомбили ПСВ.
Информация для ставок
- «Боруссия» победила в четырех из пяти последних матчей, дома – в семи из восьми
- В 12 последних матчей «Аякс» одержал 10 побед при одном поражении и одном ничейном результате
- Девять кряду матчей с участием «Аякса» и четыре из шести «Боруссии» завершились результатом «обе забьют – нет»
- «Аякс» в 2021 году не проигрывал в гостях
Прогноз
Нас ждет игра двух атакующих команд, которые привыкли забивать много голов и радовать своих болельщиков красивыми результатами. Не станет исключением и нынешний поединок. Предлагаем сделать ставку на ТБ 3 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.7.