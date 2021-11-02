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«Боруссия» – «Аякс». Прогноз на матч Лиги чемпионов (03.11.2021)

02 ноября 2021, 10:33

Четвертый тур группового этапа Лиги чемпионов порадует нас второй встречей дортмундской «Боруссии» и амстердамского «Аякса». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Лига чемпионов 2021/2022
Боруссия
Аякс
1 : 3
завершен
03 ноября 2021, 23:00
среда
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.583.972.58
Фонбет 2.70 3.80 2.40
BetBoom 2.96 3.81 2.28

Ставки букмекеров

Судя по линии букмекерской конторы Мелбет, фаворит встречи букмекерами так и не был определен. На победу «Боруссии» предлагается коэффициент 2.42. Если победят гости, то порадует коэффициент 2.7. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.9.

Тотал больше 3 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.7. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 2.72. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Боруссия» в домашнем поединке намерена взять реванш за унизительное поражение в игре третьего тура со счетом (0:4). Команда готовилась к сражению посредством игр в национальном турнире и без проблем обыграла «Арминию» (3:1), а также «Ингольштадт» и «Кельн» с одинаковым счетом (2:0).

«Аякс» продолжает обыгрывать всех на своем пути, и лишь в последнем туре не удалось ничего сделать на выезде с «Хераклесом», на табло была зафиксирована нулевая ничья. Туром ранее подопечные Эрика тен Хага дома с унизительным счетом (5:0) разбомбили ПСВ.

Информация для ставок

  • «Боруссия» победила в четырех из пяти последних матчей, дома – в семи из восьми
  • В 12 последних матчей «Аякс» одержал 10 побед при одном поражении и одном ничейном результате
  • Девять кряду матчей с участием «Аякса» и четыре из шести «Боруссии» завершились результатом «обе забьют – нет»
  • «Аякс» в 2021 году не проигрывал в гостях

Прогноз

Нас ждет игра двух атакующих команд, которые привыкли забивать много голов и радовать своих болельщиков красивыми результатами. Не станет исключением и нынешний поединок. Предлагаем сделать ставку на ТБ 3 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.84 1.46 2.26 1.70
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Все комментарии
sxsdudpf5ahk
sxsdudpf5ahk
02 ноября в 16:54
Футбольный клуб Боруссия (Дортмунд) выиграет матч.
7se3tdj9kwf4
7se3tdj9kwf4
02 ноября в 16:54
Футбольный клуб Боруссия (Дортмунд) одержит победу.
shlomo
shlomo
02 ноября в 12:53
Немчура не проиграет этот матч
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