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Бразилия — Эквадор. Прогноз на матч южноамериканского отбора ЧМ-2022 (05.06.2021)

сегодня, 05:21

Сборные Бразилии и Эквадора сыграют в рамках южноамериканского отбора ЧМ-2022. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.275.7712.28
Фонбет 1.25 5.90 11.50
Мелбет 1.28 5.75 11.00
1XBET 1.28 5.75 11.00

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает сборную Бразилии явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.3. Победа сборной Эквадора оценивается в 10.25, ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 5.45.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают коэффициент 1.72 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.24.

Форма команд

Бразилия единолично возглавляет турнирную таблицу отборочной кампании ЧМ-2022 в Южной Америке. Команда выиграла все четыре стартовых матча с общим счетом 12:2. Отмечаем надежную игру бразильцев в защите, которая пропустила всего два гола. В стартовых турах бразильцы поочередно обыграли Боливию (5:0), Перу (4:2), Венесуэлу (1:0) и Уругвай (2:0). После этого сборная не проводила официальных и контрольных матчей.

Эквадор тоже успешно стартовал в отборочной кампании чемпионата мира. В активе команды три победы, которые она одержала во встречах с Уругваем (4:2), Боливией (3:2) и Колумбией (6:1). Также 29 марта эквадорцы обыграли на своем поле Боливию в товарищеской встрече (2:1), а единственное поражение в отборе гости грядущего поединка потерпели в выездном матче с Эквадором (0:1).

В отборочной кампании ЧМ-2018 Бразилия не испытала проблем во встречах с Эквадором, который был обыгран сначала в гостях (3:0), а затем дома (2:0).

Информация для ставок

  • Бразилия выиграла 3 прошлых матча на своем поле с общим счетом 8:0
  • Бразилия не пропускала голы в 4 из 5 последних домашних матчей против Эквадора

Прогноз

Бразилия сейчас очень надежна при обороне своих ворот. При этом всё так же опасна у ворот своих соперников. Предлагаем поставить на победу Бразилии и ТМ (4,5) по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч чемпионата Австралии «Брисбен Роар» — «Перт Глори».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.22 1.69 1.71 2.18
Лига Ставок 2.15 1.68 1.69 2.13
Мелбет 2.29 1.69
1XBET 2.29 1.69
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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 11:27
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является Бразилия
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