Бразилия — Эквадор. Прогноз на матч южноамериканского отбора ЧМ-2022 (05.06.2021)

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сегодня, 05:21

Сборные Бразилии и Эквадора сыграют в рамках южноамериканского отбора ЧМ -2022. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает сборную Бразилии явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.3. Победа сборной Эквадора оценивается в 10.25, ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 5.45.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают коэффициент 1.72 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.24.

Форма команд

Бразилия единолично возглавляет турнирную таблицу отборочной кампании ЧМ -2022 в Южной Америке. Команда выиграла все четыре стартовых матча с общим счетом 12:2. Отмечаем надежную игру бразильцев в защите, которая пропустила всего два гола. В стартовых турах бразильцы поочередно обыграли Боливию (5:0), Перу (4:2), Венесуэлу (1:0) и Уругвай (2:0). После этого сборная не проводила официальных и контрольных матчей.

Эквадор тоже успешно стартовал в отборочной кампании чемпионата мира. В активе команды три победы, которые она одержала во встречах с Уругваем (4:2), Боливией (3:2) и Колумбией (6:1). Также 29 марта эквадорцы обыграли на своем поле Боливию в товарищеской встрече (2:1), а единственное поражение в отборе гости грядущего поединка потерпели в выездном матче с Эквадором (0:1).

В отборочной кампании ЧМ -2018 Бразилия не испытала проблем во встречах с Эквадором, который был обыгран сначала в гостях (3:0), а затем дома (2:0).

Информация для ставок

Бразилия выиграла 3 прошлых матча на своем поле с общим счетом 8:0

Бразилия не пропускала голы в 4 из 5 последних домашних матчей против Эквадора

Прогноз

Бразилия сейчас очень надежна при обороне своих ворот. При этом всё так же опасна у ворот своих соперников. Предлагаем поставить на победу Бразилии и ТМ (4,5) по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Мелбет.

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