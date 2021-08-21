ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыБельгия. Про-Лига 2021/2022

«Брюгге» — «Беерсхот-Вилрийк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (22.08.2021)

вчера, 22:47

Чемпион страны «Брюгге» ждет в гости неуступчивый «Беерсхот-Вилрийк».

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брюгге». Команда играет дома, а поставить на победу можно по коэффициенту 1.12. Победа «Беерсхот-Вилрийк» оценивается по 12.5, ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.0.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 3 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.15. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 2.06.

Форма команд

«Беерсхот-Вилрийк» является одной из худших команд на старте чемпионата. Команда смогла набрать только одно очков, а качество игры коллектива оставляет желать лучшего. Чтобы исправить ситуацию, тренерский штаб должен внести некоторые изменения в тренировочный процесс и поработать над реализацией моментов.

«Брюгге», который собирается усилиться игроком «Барселоны», начал чемпионат без поражений, однако дважды команда уже теряла очки. Команда находится вверху турнирной таблицы и продолжает показывать уверенную игру, набрав восемь пунктов в четырех стартовых турах.

Информация для ставок

• «Брюгге» не проигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах
• «Беерсхот-Вилрийк» не знает побед шесть матчей подряд (включая товарищеские поединки)
• «Брюгге» выиграл только один матч из последних четырех с «Беерсхот-Вилрийк»
• «Брюгге» забивал в девяти из десяти последних домашних поединков

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на уверенную победу «Брюгге» с форой (-2) в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.93.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.71 1.47 2.14 1.71
Лучший игрок РПЛ превратился в обузу. Отношения ЦСКА и Влашича зашли в тупик
20 августаАлександр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии23
Букмекеры верят в победу «Ювентуса» в новом сезоне Серии А
18 августа Комментарии8
Букмекерская компания «Мелбет» поддержала строительство стадиона Слуцкого
16 августа
Соболев на лавке, а Зобнин впервые в сезоне хорош. «Спартак» слабо помогает сборной
14 августаСтанислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии7
«Бенфика» — «Спартак». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)
10 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Букмекеры определили фаворита в новом сезоне Серии А. Это не «Интер»
20 июля Комментарии31
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:02
Победа Брюгге!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100