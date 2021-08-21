«Брюгге» — «Беерсхот-Вилрийк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (22.08.2021)

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вчера, 22:47

Чемпион страны «Брюгге» ждет в гости неуступчивый «Беерсхот-Вилрийк».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брюгге». Команда играет дома, а поставить на победу можно по коэффициенту 1.12. Победа «Беерсхот-Вилрийк» оценивается по 12.5, ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.0.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 3 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.15. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 2.06.

Форма команд

«Беерсхот-Вилрийк» является одной из худших команд на старте чемпионата. Команда смогла набрать только одно очков, а качество игры коллектива оставляет желать лучшего. Чтобы исправить ситуацию, тренерский штаб должен внести некоторые изменения в тренировочный процесс и поработать над реализацией моментов.

«Брюгге», который собирается усилиться игроком «Барселоны», начал чемпионат без поражений, однако дважды команда уже теряла очки. Команда находится вверху турнирной таблицы и продолжает показывать уверенную игру, набрав восемь пунктов в четырех стартовых турах.

Информация для ставок

• «Брюгге» не проигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах

• «Беерсхот-Вилрийк» не знает побед шесть матчей подряд (включая товарищеские поединки)

• «Брюгге» выиграл только один матч из последних четырех с «Беерсхот-Вилрийк»

• «Брюгге» забивал в девяти из десяти последних домашних поединков

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на уверенную победу «Брюгге» с форой (-2) в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.93.