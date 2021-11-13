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«Бургос» — «Понферрадина». Прогноз на матч Сегунды (14.11.2021)

13 ноября 2021, 19:48

14 ноября 2021 года «Бургос» примет «Понферрадину» в рамках 16-го тура Сегунды. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Испания. Сегунда 2021/2022
Бургос
Понферрадина
1 : 0
завершен
14 ноября 2021, 20:15
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.812.923.04
Фонбет 2.95 2.85 2.80
Мелбет 2.89 2.86 2.80
1XBET 2.93 2.91 2.74
BetBoom 2.85 2.89 2.79

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Бургос». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.45. Ничейный исход оценивается в 3.00, а победа «Понферрадины» в 3.20.

Форма команд

«Бургос» расположился в нынешнем сезоне на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе испанского коллектива — 16 баллов. Команда выиграла четыре поединка, столько же раз играла вничью и проигрывала в семи матчах. У «Бургоса» 13 забитых и 17 пропущенных голов. В последних матчах «Бургос» проиграл «Альмерии», а также уступил «Сарагосе» и «Тенерифе» соответственно.

«Понферрадина» находится на пятой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 26 пунктов. Команда выиграла семь матчей, пять раз играла вничью и проиграла три поединка. «Понферрадина» забила 19 голов и пропустила 13 мячей. В последних поединках испанский коллектив обыграл «Луго», а также сыграл вничью с «Уэской» и выиграл у «Картахены».

Информация для ставок

● «Понферрадина» не проигрывает три поединка кряду
● «Бургос» проиграл три матча подряд
● У «Понферрадины» четыре забитых мяча за последние три матча

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что «Понферрадина» не проиграет и общий тотал будет больше 1.5 по коэффициенту 2.40. «Понферрадина» в хорошей форме, чего нельзя сказать о «Бургосе».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.96 2.00 1.53 2.61
Мелбет 1.50 2.77
1XBET 1.71 2.19
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Все комментарии
Gahi
Gahi
13 ноября в 22:48
В этом матче скорее всего команды сыграют в прагматичный футбол чтобы набрать нужные баллы и поэтому ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
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