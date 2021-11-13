«Бургос» — «Понферрадина». Прогноз на матч Сегунды (14.11.2021)

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13 ноября 2021, 19:48

14 ноября 2021 года «Бургос» примет «Понферрадину» в рамках 16-го тура Сегунды. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Бургос». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.45. Ничейный исход оценивается в 3.00, а победа «Понферрадины» в 3.20.

Форма команд

«Бургос» расположился в нынешнем сезоне на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе испанского коллектива — 16 баллов. Команда выиграла четыре поединка, столько же раз играла вничью и проигрывала в семи матчах. У «Бургоса» 13 забитых и 17 пропущенных голов. В последних матчах «Бургос» проиграл «Альмерии», а также уступил «Сарагосе» и «Тенерифе» соответственно.

«Понферрадина» находится на пятой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 26 пунктов. Команда выиграла семь матчей, пять раз играла вничью и проиграла три поединка. «Понферрадина» забила 19 голов и пропустила 13 мячей. В последних поединках испанский коллектив обыграл «Луго», а также сыграл вничью с «Уэской» и выиграл у «Картахены».

Информация для ставок

● «Понферрадина» не проигрывает три поединка кряду

● «Бургос» проиграл три матча подряд

● У «Понферрадины» четыре забитых мяча за последние три матча

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что «Понферрадина» не проиграет и общий тотал будет больше 1.5 по коэффициенту 2.40. «Понферрадина» в хорошей форме, чего нельзя сказать о «Бургосе».