«Динамо» К — «Колос»: прогноз на матч Кубка Украины (03.03.2021)

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вчера, 10:53

Интересную встречу двух команд подарит нам 1/4 финала Кубка Украины. «Динамо» К ждет в гости «Колос» из Ковалевки.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что явным фаворитом в этом матче является «Динамо», сделать ставку на их победу можно с коэффициентом 1.32. Поставить на победу «Колоса» можно с коэффициентом 9.1. Ничейный исход в этом поединке котируется с коэффициентом 5.4.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.66. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.21. Вероятность того, что команды обменяются голами — 2.06.

Форма команд

«Колос» находится на седьмом месте в турнирной таблице УПЛ , только в прошлом матче чемпионата команда прервала свою серию из нескольких матчей без поражений, неожиданно уступив «Руху» на своем поле (1:2). Клуб не оставляет попыток зацепиться за Лигу Европы на следующий сезон, но отстает от пятого места на пять очков. В прошлой стадии Кубка «Колос» обыграл «Ниву» из Винницы (4:0).

Киевское «Динамо» после важной победы над «Брюгге» (1:0) в Лиге Европы находится в хорошем настроении, игра у команды явно идет. В прошлом туре чемпионата киевляне уверенно обыграли «Львов» (4:1).

Информация для ставок

• «Динамо» не проигрывает уже восемь официальных матчей подряд

• «Колос» забивал в пяти выездных матчах из шести

• «Динамо» не может выиграть у «Колоса» уже два матча

Прогноз

«Динамо» показывает очень грамотную игру, которая радует руководство и болельщиков. Команда настраивается выиграть все титулы в Украине, поэтому будет играть с «Колосом» в полную мощь. Сделать ставку на победу «Динамо» в первом тайме с коэффициентом 1.8 можно в букмекерской конторе Мелбет.