«Динамо» Загреб — «Тоттенхэм». Прогноз на матч Лиги Европы (18.03.2021)

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вчера, 07:29

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Тоттенхэм» сыграет в Загребе с местным «Динамо». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Тоттенхэм» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу «шпор» можно по коэффициенту 2.05. Победа «Динамо» оценивается в 3.7, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку 1.9 на ТБ 2.5. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.97. Исход «обе забьют» представлен коэффициентом 1.74.

Форма команд

«Тоттенхэм» в последнее время показывает уверенную игру, исключением служит только поражение в последнем туре АПЛ «Арсеналу» (1:2). Подопечные Жозе Моуриньо уверенно выиграли первый матч с «Динамо» (2:0), не пропустив на своем поле. Перед ответной встречей «Тоттенхэм» одержал победы над «Кристал Пэлас» (4:1) и «Фулхэмом» (1:0).

«Динамо» Загреб занимает первое место в чемпионате Хорватии, в прошлом туре которого был обыгран «Вараждин» (5:0). В предыдущих двух матчах «Динамо» переиграло «Риеку» (2:0) и «Славен» (3:0). Стоит отметить, что к ответному матчу с «Тоттенхэмом» команду будет готовить новый наставник. Зоран Мамич подал в отставку с поста главного тренера, после того как был приговорён к тюремному заключению.

Информация для ставок

«Динамо» выиграло восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Тоттенхэм» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах

«Динамо» в двух встречах с «Тоттенхэмом» не смогло забить ни одного мяча

В восьми из десяти последних матчах «Динамо» сыграла ставка «обе забьют — нет»

Прогноз

«Динамо» Загреб — крепкая команда, но отыграть два безответных мяча будет крайне проблематично. Наставник «шпор» Жозе Моуриньо умеет настраивать команды на подобные матчи, поэтому предположим, что, скорее всего, коллективы не выявят победителя. Сделать ставку на ничейный результат можно по коэффициенту 1.74 в букмекерской конторе Мелбет.