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Экваториальная Гвинея – Тунис. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (13.11.2021)

12 ноября 2021, 11:43

В рамках пятого тура квалификации ЧМ-2022 Экваториальная Гвинея на домашней арене примет национальную команду Туниса. Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на матч, который состоится 13 ноября 2021 года.

Отбор ЧМ-2022. Африка
Экваториальная Гвинея
Тунис
1 : 0
завершен
13 ноября 2021, 19:00
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.833.781.56
Мелбет 4.16 3.05 1.96
1XBET 4.82 3.34 1.76
BetBoom 4.90 3.15 1.85

Ставки букмекеров

Симпатии букмекеров в этом матче на стороне Туниса. Разместить ставку на победу гостей БК Бетсити предлагает по коэффициенту 1.76. Вероятность ничьи оценивается в 3.34, а победа Экваториальной Гвинеи идет по котировке 4.82.

Линию на голы в предстоящей игре букмекеры расписали так: ТМ (2,5) можно поставить по коэффициенту 1.56, ТБ (2,5) – 2.40. Заключить пари на обмен голами можно по котировке 2.10.

Форма команд

Участники этой встречи являются прямыми конкурентами в борьбе за первую позицию, дающую право сыграть в следующем этапе квалификации ЧМ-2022. На счету Экваториальной Гвинеи семь очков и вторая строчка в турнирной таблице, а Тунис лидирует в квартете, набрав 10 баллов.

В последнем туре отборочного цикла Экваториальная Гвинея не смогла обыграть в гостях Замбию – ничья (1:1). Тунис, в свою очередь, тоже отметился ничейным исходом, разделив очки на выезде с Мавританией (0:0).

Отметим, что в первой дуэли в рамках текущего отбора Тунис без проблем обыграл Экваториальную Гвинею на домашней арене (3:0).

Информация для ставок

  • Тунис побеждал соперника в трех предыдущих очных встречах
  • Тунис не проигрывал в 12 предыдущих гостевых поединках всех турниров
  • Ставка ТМ(2,5) принесла выигрыш в трех прошлых матчах с участием Экваториальной Гвинеи

Прогноз

Если Тунис сможет победить, то закроет вопрос с победителем группы и проходом в следующий тур квалификации. У Экваториальной Гвинеи не нашлось аргументов в первой встрече с этим соперником, поэтому рекомендуем ставку на победу Туниса по коэффициенту 1.76 в букмекерской конторе Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.16 1.71 1.64 2.28
Мелбет 1.49 2.66
1XBET 1.55 2.49
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shlomo
shlomo
12 ноября в 13:21
Гости не проиграют
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