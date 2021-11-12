Экваториальная Гвинея – Тунис. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (13.11.2021)

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12 ноября 2021, 11:43

В рамках пятого тура квалификации ЧМ -2022 Экваториальная Гвинея на домашней арене примет национальную команду Туниса. Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на матч, который состоится 13 ноября 2021 года.

Ставки букмекеров

Симпатии букмекеров в этом матче на стороне Туниса. Разместить ставку на победу гостей БК Бетсити предлагает по коэффициенту 1.76. Вероятность ничьи оценивается в 3.34, а победа Экваториальной Гвинеи идет по котировке 4.82.

Линию на голы в предстоящей игре букмекеры расписали так: ТМ (2,5) можно поставить по коэффициенту 1.56, ТБ (2,5) – 2.40. Заключить пари на обмен голами можно по котировке 2.10.

Форма команд

Участники этой встречи являются прямыми конкурентами в борьбе за первую позицию, дающую право сыграть в следующем этапе квалификации ЧМ -2022. На счету Экваториальной Гвинеи семь очков и вторая строчка в турнирной таблице, а Тунис лидирует в квартете, набрав 10 баллов.

В последнем туре отборочного цикла Экваториальная Гвинея не смогла обыграть в гостях Замбию – ничья (1:1). Тунис, в свою очередь, тоже отметился ничейным исходом, разделив очки на выезде с Мавританией (0:0).

Отметим, что в первой дуэли в рамках текущего отбора Тунис без проблем обыграл Экваториальную Гвинею на домашней арене (3:0).

Информация для ставок

Тунис побеждал соперника в трех предыдущих очных встречах

Тунис не проигрывал в 12 предыдущих гостевых поединках всех турниров

Ставка ТМ(2,5) принесла выигрыш в трех прошлых матчах с участием Экваториальной Гвинеи

Прогноз

Если Тунис сможет победить, то закроет вопрос с победителем группы и проходом в следующий тур квалификации. У Экваториальной Гвинеи не нашлось аргументов в первой встрече с этим соперником, поэтому рекомендуем ставку на победу Туниса по коэффициенту 1.76 в букмекерской конторе Бетсити.