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«Эспаньол» — «Леганес». Прогноз на матч Сегунды (11.04.2021)

вчера, 15:06

«Эспаньол» примет «Леганес» в рамках очередного тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.823.305.47
Лига Ставок 1.70 3.40 5.60
Фонбет Live! 1.06 12.00 54.00
Мелбет 1.68 3.34 6.06
BetBoom 1.70 3.30 5.60

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Эспаньол». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.84. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.20 и на победу «Леганеса» по 5.30.

Форма команд

«Эспаньол» расположился на первой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 67 баллов. Клуб победил в 20 поединках, семь раз играл вничью и проиграл в шести матчах. Всего в активе команды 56 забитых и 21 пропущенных мячей.

«Леганес» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 57 баллов. В нынешнем сезоне у команды 17 побед, шесть ничьих и десять поражений. Клуб забил 37 голов и пропустил 27 мячей.

Информация для ставок

● «Эспаньол» забил 16 мячей в последних пяти играх

● У «Леганеса» шесть забитых за последние пять игр

● «Эспаньол» не проигрывает десять игр кряду

Прогноз

В этом матче букмекеры рекомендуют сделать ставку на обе забьют по коэффициенту 2.45. Также можно поставить на победу «Эспаньола» и ТБ 2.5 по коэффициенту 3.60.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.03 1.85 1.57 2.49
Лига Ставок 2.00 1.75 1.55 2.35
Мелбет 1.54 2.46
BetBoom 1.94 1.80 1.52 2.40 1.24 3.70
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 15:59
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Леганес»
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