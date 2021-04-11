«Эспаньол» — «Леганес». Прогноз на матч Сегунды (11.04.2021)

«Эспаньол» примет «Леганес» в рамках очередного тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.
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2 : 1
завершен
вчера, 22:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Эспаньол». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.84. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.20 и на победу «Леганеса» по 5.30.
Форма команд
«Эспаньол» расположился на первой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 67 баллов. Клуб победил в 20 поединках, семь раз играл вничью и проиграл в шести матчах. Всего в активе команды 56 забитых и 21 пропущенных мячей.
«Леганес» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 57 баллов. В нынешнем сезоне у команды 17 побед, шесть ничьих и десять поражений. Клуб забил 37 голов и пропустил 27 мячей.
Информация для ставок
● «Эспаньол» забил 16 мячей в последних пяти играх
● У «Леганеса» шесть забитых за последние пять игр
● «Эспаньол» не проигрывает десять игр кряду
Прогноз
В этом матче букмекеры рекомендуют сделать ставку на обе забьют по коэффициенту 2.45. Также можно поставить на победу «Эспаньола» и ТБ 2.5 по коэффициенту 3.60.
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