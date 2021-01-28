«Эвертон» — «Ньюкасл»: прогноз на матч АПЛ (30.01.2021)

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28 января 2021, 09:47

«Эвертон» Карло Анчелотти принимает на своем поле «Ньюкасл» Стива Брюса.

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Фонбет уверены, что в этом матче победит «Эвертон». На победу «ирисок» рекомендуют ставить с коэффициентом 1.50. Ничейный исход оценивают в 4.25, а победу «Ньюкасла» в 6.70. Такие коэффициенты понятны, ведь у «Ньюкасла» ужасная форма, команда попросту не хочет играть в футбол.

Форма команд

«Эвертон» в нынешнем сезоне занимает седьмую строчку в АПЛ , имеет в активе 32 пункта. У команды Карло Анчелотти неплохо получается, есть все шансы пробиться в еврокубковую зону. Свой предпоследний матч клуб выиграл со счетом 3:0.

«Ньюкасл» под руководством английского тренера Стива Брюса ужасен в нынешнем сезоне. Клуб находится на 16-й строчке в таблице и имеет в активе 19 пунктов. В случае, если «сороки» не наладят игру в ближайшее время, они могут вылететь в Чемпионшип. Свой последний матч команда проиграла со счетом 1:2.

Информация для ставок

● «Эвертон» выиграл четыре из последних пяти матчей

● «Ньюкасл» проиграл все свои последние пять матчей

● У «Ньюкасла» отрицательная разница забитых и пропущенных мячей в нынешнем сезоне (-15)

Прогноз

Букмекеры считают, что в этом матче стоит ожидать несколько забитых мячей, большая часть которых будет направлена в ворота «Ньюкасла». Рекомендуется сделать ставку на тотал забитых мячей больше 2,5 с коэффициентом 1.90. Гости ужасны в обороне и в атаке.