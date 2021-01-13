«Фафе» — «Белененсеш». Прогноз на матч Кубка Португалии (14.01.2021)

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13 января 2021, 16:00

«Фафе» и «Белененсеш» сыграют 14 января в 1/8 финала кубка Португалии. Прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч вы найдёте в нашей статье.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча, который состоится в Фафе, букмекеры считают гостей. Фонбет предлагает сделать ставки на победу «Белененсеш» по коэффициенту 1.95. Заключить пари на то, что домашнюю победу оформит «Фафе», можно за 3.80, а ничья котируется в 3.60.

Обе команды не демонстрируют сверхрезультативный футбол в этом сезоне. Поэтому БК предлагают отличный, безопасный прогноз с возможным возвратом — тотал больше (2,0) голов в матче с коэффициентом 1.51, меньше – 2.55.

Форма команд

Команда из третьей лиги Португалии «Фафе» начала свой путь в Кубке ещё 27 сентября, стартовав с победы в 1/128 финала. Ребята уже сыграли четыре матча в этом турнире, это будет первая игра с командой высшего дивизиона.

Набрав 20 очков, «Фафе» возглавляет свою группу в Третьей Лиге Португалии.

«Белененсеш» в прошлом году, благодаря разнице в одно очко, сохранил прописку в Примейре Португалии. В этом году клуб снова ведёт борьбу за выживание. В своём активе команда имеет лишь 6 забитых голов и 1 очко в последних четырех матчах чемпионата.

Информация для ставок

За последние 10 матчей на выезде «Белененсеш» забил всего 4 гола, 2 из которых в Кубке

В 14 прошлых домашних матчах «Фафе» потерпел лишь 1 поражение

Прогноз

«Фафе» и «Белененсеш» — две совершенно разные команды, у одних приоритетом стоит выход во Вторую Лигу, а у других — сохранение прописки в элите. Матч не обещает быть очень результативным, обе команды, возможно, будут играть от обороны.

Предлагаем ставку на двойной исход победы «Фафе» с коэффициентом 1.85 на БК Фонбет.

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