«Фрайбург» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч Бундеслиги (06.02.2021)

1612464176

вчера, 21:42

В 20-м туре чемпионата Германии всех поклонников этого турнира ждет яркое противостояние «Фрайбурга» и «Боруссии» Д. Предлагаем вашему вниманию прогноз и обзоры ставок букмекеров на встречу, которая состоится 6 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

Безусловными фаворитами букмекеры считают гостей, поставить на их победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.63. В случае победы «Фрайбурга» зайдет коэффициент 5.20. Ничью можно выбрать за 4.30.

Также в линии букмекеры предлагают 1.49 за ТБ 2,5 и ТМ 2,5 за 2.60. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Боруссия» Д не оправдывает всех надежд, которые были на нее возложены болельщиками и руководством. Вместо борьбы за чемпионство команда отстает от лидера уже на 12 очков. При таких обстоятельствах клубу необходимо занять место как можно выше, чтобы обеспечить себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. В прошлом туре «Боруссия» обыграла «Аугсбург» (3:1), а ранее уступила на выезде «Боруссии» М (2:4).

«Фрайбург» отстает от Дортмунда на 5 очков, в последнее время «орлы» выступают с переменным успехом. Команде еще по силам включиться в борьбу за первые шесть мест, но для этого в первую очередь надо начинать показывать стабильные результаты. После домашней победы над «Штутгартом» (2:1) «Фрайбург» крупно проиграл на выезде «Вольфсбургу» (0:3).

Информация для ставок

«Боруссия» забивает уже в тринадцати матчах во всех турнирах

«Фрайбург» уже шесть встреч Бундеслиги не проигрывает у себя дома

Последний раз «Фрайбург» побеждал «Боруссию» в 2010 году

Шесть матчей «Фрайбурга» и четыре игры «Боруссии» в этом сезоне заканчивались тоталом больше 2,5 мячей

Прогноз

Команды много забивают, самым оптимальным вариантом будет взглянуть в линию букмекерской конторы Мелбет в раздел тоталов. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.78.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Альбасете» — «Мальорка».