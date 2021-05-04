«Гавр» — «Тулуза»: прогноз на матч второго дивизиона Франции (04.05.2021)

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вчера, 11:50

4 мая во Второй лиге Франции пройдет матч между «Гавром» и «Тулузой». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок, которые предложили букмекеры на этот поединок.

Ставки букмекеров

Согласно линии букмекерской конторы Бетсити, фаворитом этой встречи являются гости. Ставки на победу «Тулузы» можно разместить по коэффициенту 2.05. Шансы «Гавра» взять три очка оценены в 3.86, а на ничью можно заключить пари по котировке 3.34.

Также аналитики букмекерской конторы считают, что этот матч будет низовым. Исход ТМ(2,5) доступен для ставок по коэффициенту 1.75, ТБ (2,5) – 2.19.

Форма команд

Сыграв 35 матчей в чемпионате, «Гавр» набрал 41 балл и расположился на 14-м месте в турнирной таблице. На данный момент команда опережает зону прямого вылета на шесть очков, что сулит ей неплохие перспективы избежать борьбы за выживание.

В шести последних турах лиги «Гавр» не может выиграть. В данной серии команда проиграла «Сошо» (2:4) и «Шамбли» (2:4), а также разделила очки с «Осером», «Аяччо», «Клермоном» и «Родезом» (1:1).

«Тулуза» претендует на прямую путевку в Лигу 1. Сейчас «фиолетовые» идут третьими в турнирной таблице.

В прошлом туре чемпионата «Тулуза» оступилась, потерпев восьмое поражение в сезоне. Неудачным для команды оказался выезд в гости к ФК «Париж» (1:3).

Информация для ставок

• «Гавр» не побеждал в пяти прошлых матчах на своем поле – три поражения и две ничьи

• «Тулуза» побеждала соперника в трех предыдущих очных встречах

• В пяти прошлых очных встречах команд на поле «Гавра» сыграл исход ТМ(2,5)

Прогноз

«Тулуза» сейчас больше мотивирована побеждать, нежели «Гавр». Кроме того, гости стабильно побеждали соперника в предыдущих дуэлях. Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку на победу «Тулузы» по коэффициенту 2.05 в БК Бетсити.