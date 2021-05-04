«Гавр» — «Тулуза»: прогноз на матч второго дивизиона Франции (04.05.2021)

4 мая во Второй лиге Франции пройдет матч между «Гавром» и «Тулузой». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок, которые предложили букмекеры на этот поединок.
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0 : 1
завершен
вчера, 20:00
Ставки букмекеров
Согласно линии букмекерской конторы Бетсити, фаворитом этой встречи являются гости. Ставки на победу «Тулузы» можно разместить по коэффициенту 2.05. Шансы «Гавра» взять три очка оценены в 3.86, а на ничью можно заключить пари по котировке 3.34.
Также аналитики букмекерской конторы считают, что этот матч будет низовым. Исход ТМ(2,5) доступен для ставок по коэффициенту 1.75, ТБ(2,5) – 2.19.
Форма команд
Сыграв 35 матчей в чемпионате, «Гавр» набрал 41 балл и расположился на 14-м месте в турнирной таблице. На данный момент команда опережает зону прямого вылета на шесть очков, что сулит ей неплохие перспективы избежать борьбы за выживание.
В шести последних турах лиги «Гавр» не может выиграть. В данной серии команда проиграла «Сошо» (2:4) и «Шамбли» (2:4), а также разделила очки с «Осером», «Аяччо», «Клермоном» и «Родезом» (1:1).
«Тулуза» претендует на прямую путевку в Лигу 1. Сейчас «фиолетовые» идут третьими в турнирной таблице.
В прошлом туре чемпионата «Тулуза» оступилась, потерпев восьмое поражение в сезоне. Неудачным для команды оказался выезд в гости к ФК «Париж» (1:3).
Информация для ставок
• «Гавр» не побеждал в пяти прошлых матчах на своем поле – три поражения и две ничьи
• «Тулуза» побеждала соперника в трех предыдущих очных встречах
• В пяти прошлых очных встречах команд на поле «Гавра» сыграл исход ТМ(2,5)
Прогноз
«Тулуза» сейчас больше мотивирована побеждать, нежели «Гавр». Кроме того, гости стабильно побеждали соперника в предыдущих дуэлях. Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку на победу «Тулузы» по коэффициенту 2.05 в БК Бетсити.