«Бохум» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (18.12.2021)

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17 декабря 2021, 19:59

В 17-м туре чемпионата Германии «Унион» приедет в гости к «Бохуму». Предлагаем прогнозы и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Фаворитами в этой встрече букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.6. В случае победы «Бохума» зайдет коэффициент 2.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.25. Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.06 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.82. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.79.

Форма команд

«Унион» набирает очки в последних матчах раз через раз и не может отметиться стабильной игрой. Коллектив опустился на восьмое место, хотя совсем недавно находился в зоне еврокубков. В активе команды 24 очка и матч с новичком Бундеслиги может стать отличным трамплином для новой победной серии клуба. В прошлой игре чемпионата Германии «Унион» сыграл вничью с «Фрайбургом» (0:0), а несколькими днями ранее уступил «Гройтер Фюрту» (0:1).

«Бохум» только в этом сезоне вернулся в Бундеслигу и имеет цель сохранить своем место на следующий сезон. Перед стартом очередного тура команда идет на 12-м месте с 20 набранными очками и забивает не так много (16 мячей), как хотелось бы болельщикам и руководству. Последние два поединка для «Бохума» в рамках чемпионата Германии закончились поражением на выезде от «Арминии» (0:1) и ничьей с «Боруссией» Д (1:1).

Информация для ставок

- Четыре из шести последних матчей «Бохума» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

- «Унион» выиграл только две выездных встречи из десяти последних во всех турнирах

- «Унион» не может выиграть на поле «Бохума» уже четыре поединка подряд

- Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Унион» показывает неуверенные выступления в последние месяцы, и шансов на победу с крепким «Бохумом» у команды не так много. Предлагаем рискнуть и взять победу «Бохума» по коэффициенту 2.9 в букмекерской конторе Мелбет.