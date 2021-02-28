«Гранада» — «Эльче». Прогноз на матч Ла Лиги (28.02.2021)

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сегодня, 13:37

«Гранада» играет против «Эльче» в рамках 25-го тура испанской Ла Лиги. Этот поединок запланирован на 28 февраля 2021 года. В нынешнем сезоне хозяева выступают очень хорошо, но им часто не везет, из-за этого их положение в турнирной таблице оставляет ложные впечатления. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на матч в Испании.

Ставки букмекеров

«Гранада» — фаворит этого матча, на победу клуба можно поставить за коэффициент 2.08. Ничейный исход оценивают в 3.17, а победу «Эльче» — в 4.05.

Форма команд

«Гранада» находится на десятой строчке в турнирной таблице. Клуб играет очень неплохо в нынешнем сезоне, но часто так бывает, что «Гранада» сама виновата в потере очков. Из-за этого команда начала теряться и попала в середину таблицы. В активе у «Гранады» 30 пунктов. Клуб выиграл восемь матчей, шесть раз играл вничью и десять раз проигрывал. Также «Гранада» забила 29 мячей и пропустила 41 гол.

«Эльче» — это одна их худших команд нынешнего сезона в Ла Лиге. В активе у клуба 21 очко и 19-я строчка. «Эльче» часто теряет очки, этот клуб уже одной ногой в Сегунде и не жалеет об этом, ведь только там можно пройти «очистку» и вернуться с новыми силами. «Эльче» забил 20 голов и пропустил 34 мяча. Также в активе у «Эльче» четыре победы, девять ничьих и десять поражений. Последние матчи «Эльче» — катастрофа, клуб только недавно прервал ужасную серию, и, кажется, вновь ее запускает.

Информация для ставок

У «Эльче» одна победа в пяти последних матчах

«Гранада» не побеждает в пяти матчах кряду

«Гранада» выиграла шесть из 12 домашних матчей

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — тотал голов меньше трех за коэффициент 3.10. Эти команды не являются самыми забивными в Ла Лиге, особенно если речь идет об «Эльче». Клубы будут играть осторожно, но фаворитом все равно является «Гранада».