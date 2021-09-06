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Хорватия – Словения. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (07.09.2021)

сегодня, 18:54

Сборные Хорватии и Словении 7 сентября 2021 года сыграют в рамках квалификации чемпионата мира. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.614.035.98
Фонбет 1.60 3.90 5.90
Мелбет 1.66 3.90 6.10
1XBET 1.66 3.90 6.10
BetBoom 1.62 3.80 6.10

Ставки букмекеров

Роль фаворита в предстоящей игре на себе примеряют хозяева поля. Заключить пари на победу Хорватии букмекерская компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.66, ничья идёт по коэффициенту 3.88, а гостевая победа Словении идет по коэффициенту 6.05.

Букмекеры также отдают предпочтение низовому формату встречи. Вариант ставки ТМ(2,5) голов доступен по коэффициенту 1.76, ТМ(2,5) – 2.18.

Форма команд

По итогам пяти сыгранных туров в группе Н Хорватия набрала 10 очков. Эти результаты позволяют «шашечным» делить первое место турнирной таблицы с Россией. Сентябрьские матчи отбора Хорватия начинала в Москве, где была зафиксирована нулевая ничья с Россией (0:0), а затем сборная добилась минимальной победы в гостях над Словакией (1:0).

Словения тоже ведет борьбу за первые два места. Команда, набрав семь очков, сейчас занимает третью позицию рейтинга. 1 сентября словенцы разошлись миром в домашней игре против Словакии, а затем команда добилась прогнозируемой победы дома над Мальтой (1:0).

Информация для ставок

  • В 4 из 5 прошлых встреч команд прошла ставка ТМ(2,5)
  • Хорватия не проигрывала в 5 из 7 предыдущих домашних матчей всех турниров
  • Словения не побеждала в 4 последних гостевых поединках всех соревнований

Прогноз

В последних играх обе команды надежно действовали в защите и не показывали сверх результативного футбола. Учитывая это, а также ответственность за результат, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.76 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.38 1.62 1.73 2.17
Мелбет 1.76 2.18
1XBET 1.76 2.18
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Все комментарии
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сегодня в 19:22
Сборная Хорватия выиграет матч.
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