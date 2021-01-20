«Ибица» — «Атлетик Бильбао». Прогноз на матч Кубка Испании (21.01.2021)

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20 января 2021, 10:20

21 января «Атлетик Бильбао» отправится в гости к «Ибице». Команды сразятся в очередном раунде Кубка Испании. Букмекеры БК Мелбет уже сделали свой прогноз на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

В глазах букмекеров «Атлетик Бильбао» выглядит очевидным фаворитом. На победу команды из Страны Басков рекомендуют сделать ставку с коэффициентом 2.28. Победу «Ибицы» оценивают коэффициентом 3.25, а ничейный исход оценили в 3.44. «Атлетик» настроен на победу в этом матче и хочет добраться до финала Кубка Испании.

Форма команд

«Ибица» занимает первую строчку в подгруппе Б одного из низших дивизионов Испании. У команды 26 набранных очков. Свой последний матч команда с Ибицы выиграла со счетом 1:0, также у клуба потрясающая статистика встреч. Это намек на то, что «Атлетику» из Бильбао будет очень тяжело, несмотря на их статус обладателя Суперкубка Испании.

Не так давно «Атлетик» возглавил Марселино Гарсия Тораль. За одну неделю «Атлетик Бильбао» выбил «Реал Мадрид», а затем обыграл «Барселону» в финале Суперкубка Испании. В дополнительное время баски выиграли свой первый трофей. В чемпионате дела идут неплохо, команда на 12-й строчке в таблице и имеет в активе 21 балл.

Информация для ставок

«Ибица» не проигрывает пять матчей кряду

«Атлетик Бильбао» провел 120 минут в последнем матче и выглядит откровенно уставшей командой, это может быть шансом для «Ибицы»

Прогноз

Букмекеры БК Мелбет считают, что неплохой является ставка на «оба тайма меньше 1,5 голов» с коэффицентом 2.47.

«Атлетик Бильбао» плох в этом сезоне на острие атаки и мало забивает, а «Ибица» не сможет забить много в силу своего низкого уровня, особенно, если речь идет о матче против такого соперника.

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