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«Ингулец» — «Десна». Прогноз на матч Украинской Премьер Лиги (10.12.2021)

сегодня, 13:50

В заключительном перед зимней паузой туре УПЛ нас ожидает поединок, где встретятся «Ингулец» и «Десна». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.733.332.65
Фонбет 2.90 3.25 2.50
Мелбет 2.85 3.18 2.53
1XBET 2.90 3.13 2.58
BetBoom 2.92 3.20 2.50

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры так и не определились с фаворитом, выставив практически одинаковые коэффициенты. Поставить на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.8, а в случае победы «Десны» зайдет коэффициент 2.6. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.25.

Также в линии букмекеры предлагают выбрать 1.8 за ТМ 2.5 и 1.98 за ТБ 2.5. Исход «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Ингулец» после 16 поединков расположился в зоне вылета и не может выиграть уже длительный период времени. Команда не набирала три очка с конца августа и в последних двух турах минимально уступила серебряному и бронзовому призерам минувшего первенства «Шахтеру» и «Заре» с одинаковым счетом (0:1).

«Десна» продолжает удерживать седьмое место в турнирной таблице благодаря победе над одесским «Черноморцем» (1:0) и ничьи с «Мариуполем» с невероятным счетом (3:3). Подопечные Александра Рябоконя желают продолжать набирать очки и бороться за зону еврокубков.

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия «Ингульца» составляет 12 игр
  • Три из четырех крайних поединков «Десны» завершились результатом «обе забьют – нет»
  • «Ингулец» не может забить дома в четырех матчах кряду
  • Шесть из восьми минувших встреч с участием «Десны» закончились ТМ 2.5

Прогноз

В этом матче сразятся два неуступчивых коллектива, которые будут бороться за каждый мяч. «Десна» располагает более квалифицированными футболистами, которые и должны сделать разницу на футбольном поле. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу «Десны» по коэффициенту 2.6 в БК Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.64 1.50 1.83 2.01 1.46 2.77
Мелбет 1.70 2.15
1XBET 1.73 2.10
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shlomo
shlomo
сегодня в 14:47
Возможен ничейный результат этого матча
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