«Алавес» — «Вильярреал». Прогноз на матч Примеры (30.04.2022)

1651175184

вчера, 22:46

Ставки букмекеров

«Вильярреал» идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно заиграть с коэффициентом 2.07, ничейный исход предлагается по 3.40, а победа «Алавеса» по 3.65 в БК Фонбет.

Аналитики ожидают, что в матче забьют обе команды. Такая ставка котируется по цене 1.73, а противоположный исход по 2.04.

Форма команд

«Алавес» подходит к матчу на последней строчке в таблице, имея в активе всего 25 очков. В нынешнем чемпионате клуб добился шести побед, семь матчей завершил с равным счетом и 20 проиграл. Последние пять туров принесли команде один выигрыш и огорчили четырьмя поражениями, в том числе от «Мальорки» (2:1) в крайней игре.

«Вильярреал» после 33 сыгранных туров расположился на седьмой позиции. По ходу чемпионата команда 14 раз обыгрывала соперников, в 10 случаях расписала «мировую» и в девяти играх уступила. Предшествующие пять туров порадовали двумя победами и ничьей, а также огорчили двумя поражениями. В крайнем матче верх взят над «Валенсией» (2:0).

Информация для ставок

13 из 15 последних матчей «Вильярреала» завершились с менее 3.5 голами

В девяти из 15 последних матчей «Вильярреала» не было голов или забила только одна команда

«Алавес» проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, их задачи и историю очных встреч, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Вильярреала» с коэффициентом 1.49 в БК Фонбет.