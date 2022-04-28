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«Алавес» — «Вильярреал». Прогноз на матч Примеры (30.04.2022)

вчера, 22:46
Алавес - Вильярреал

Ставки букмекеров

«Вильярреал» идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно заиграть с коэффициентом 2.07, ничейный исход предлагается по 3.40, а победа «Алавеса» по 3.65 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.633.442.19
Фонбет 3.50 3.35 2.13
Мелбет 3.68 3.42 2.21
1XBET 3.68 3.42 2.21
BetBoom 3.51 3.46 2.18

Аналитики ожидают, что в матче забьют обе команды. Такая ставка котируется по цене 1.73, а противоположный исход по 2.04.

Форма команд

«Алавес» подходит к матчу на последней строчке в таблице, имея в активе всего 25 очков. В нынешнем чемпионате клуб добился шести побед, семь матчей завершил с равным счетом и 20 проиграл. Последние пять туров принесли команде один выигрыш и огорчили четырьмя поражениями, в том числе от «Мальорки» (2:1) в крайней игре.

«Вильярреал» после 33 сыгранных туров расположился на седьмой позиции. По ходу чемпионата команда 14 раз обыгрывала соперников, в 10 случаях расписала «мировую» и в девяти играх уступила. Предшествующие пять туров порадовали двумя победами и ничьей, а также огорчили двумя поражениями. В крайнем матче верх взят над «Валенсией» (2:0).

Информация для ставок

  • 13 из 15 последних матчей «Вильярреала» завершились с менее 3.5 голами
  • В девяти из 15 последних матчей «Вильярреала» не было голов или забила только одна команда
  • «Алавес» проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, их задачи и историю очных встреч, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Вильярреала» с коэффициентом 1.49 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.66 1.53 1.87 2.05 1.48 2.83
Фонбет 1.83 1.97
Мелбет 1.91 2.03
1XBET 1.91 2.03
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