«Валенсия» — «Леванте». Прогноз на матч Примеры (30.04.2022)

Ставки букмекеров
«Валенсия» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.26, ничейный исход в игре котируется по 3.40, а победа «Леванте» по 3.15 в БК Фонбет.
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завтра, 19:30
Эксперты предполагают, что в матче забьют обе команды. Соответствующую ставку предлагают по цене 1.66, а противоположный исход оценивается в 2.14.
Форма команд
«Валенсия» к 34 туру подходит на 10 позиции в таблице, с 42 набранными очками. В нынешней кампании команда добилась 10 побед, 12 ничьих и 11 раз уступила. В последних пяти турах добыт один выигрыш, два матча закончились с равным счетом и еще два проиграны, в том числе и «Вильярреалу» в крайнем туре (2:0).
«Леванте» занимает предпоследнее место в чемпионате, имея в активе 25 очков. По ходу турнира клуб 5 матчей выиграл, в 10 расписал «мировую» и 18 проиграл. Предшествующие пять туров запомнились двумя победами и тремя поражениями. Крайняя игра с «Севильей» оказалась неудачной (2:3).
Информация для ставок
- 13 из 15 последних матчей «Валенсии» завершились с менее 3.5 голами
- «Валенсия» в 13 из 15 последних матчей забила менее 1.5 голов
- В семи из 10 последних матчей «Леванте» забили обе команды
Прогноз
Взяв во внимание задачи команд, их турнирное положение и актуальную статистику предлагаем заиграть ставку ТБ (2) с коэффициентом 1.41 в БК Фонбет.