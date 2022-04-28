«Валенсия» — «Леванте». Прогноз на матч Примеры (30.04.2022)

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вчера, 22:59

Ставки букмекеров

«Валенсия» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.26, ничейный исход в игре котируется по 3.40, а победа «Леванте» по 3.15 в БК Фонбет.

Эксперты предполагают, что в матче забьют обе команды. Соответствующую ставку предлагают по цене 1.66, а противоположный исход оценивается в 2.14.

Форма команд

«Валенсия» к 34 туру подходит на 10 позиции в таблице, с 42 набранными очками. В нынешней кампании команда добилась 10 побед, 12 ничьих и 11 раз уступила. В последних пяти турах добыт один выигрыш, два матча закончились с равным счетом и еще два проиграны, в том числе и «Вильярреалу» в крайнем туре (2:0).

«Леванте» занимает предпоследнее место в чемпионате, имея в активе 25 очков. По ходу турнира клуб 5 матчей выиграл, в 10 расписал «мировую» и 18 проиграл. Предшествующие пять туров запомнились двумя победами и тремя поражениями. Крайняя игра с «Севильей» оказалась неудачной (2:3).

Информация для ставок

13 из 15 последних матчей «Валенсии» завершились с менее 3.5 голами

«Валенсия» в 13 из 15 последних матчей забила менее 1.5 голов

В семи из 10 последних матчей «Леванте» забили обе команды

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