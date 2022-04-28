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«Валенсия» — «Леванте». Прогноз на матч Примеры (30.04.2022)

вчера, 22:59
Валенсия - Леванте

Ставки букмекеров

«Валенсия» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.26, ничейный исход в игре котируется по 3.40, а победа «Леванте» по 3.15 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.323.613.19
Фонбет 2.25 3.50 3.10
Мелбет 2.35 3.56 3.22
1XBET 2.35 3.56 3.22
BetBoom 2.29 3.51 3.21

Эксперты предполагают, что в матче забьют обе команды. Соответствующую ставку предлагают по цене 1.66, а противоположный исход оценивается в 2.14.

Форма команд

«Валенсия» к 34 туру подходит на 10 позиции в таблице, с 42 набранными очками. В нынешней кампании команда добилась 10 побед, 12 ничьих и 11 раз уступила. В последних пяти турах добыт один выигрыш, два матча закончились с равным счетом и еще два проиграны, в том числе и «Вильярреалу» в крайнем туре (2:0).

«Леванте» занимает предпоследнее место в чемпионате, имея в активе 25 очков. По ходу турнира клуб 5 матчей выиграл, в 10 расписал «мировую» и 18 проиграл. Предшествующие пять туров запомнились двумя победами и тремя поражениями. Крайняя игра с «Севильей» оказалась неудачной (2:3).

Информация для ставок

  • 13 из 15 последних матчей «Валенсии» завершились с менее 3.5 голами
  • «Валенсия» в 13 из 15 последних матчей забила менее 1.5 голов
  • В семи из 10 последних матчей «Леванте» забили обе команды

Прогноз

Взяв во внимание задачи команд, их турнирное положение и актуальную статистику предлагаем заиграть ставку ТБ (2) с коэффициентом 1.41 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.03 1.43 2.03 1.88 1.58 2.53
Фонбет 1.97 1.83
Мелбет 2.03 1.91
1XBET 2.03 1.91
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