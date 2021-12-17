«Козенца» — «Пиза». Прогноз на матч итальянской Серии В (18.12.2021)

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17 декабря 2021, 21:39

Восемнадцатый тур второго по силе чемпионата Италии подарит нам встречу «Козенцы» и «Пизы». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом поединке отдают минимальное предпочтение гостям. Поверить в победу «Пизы» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2. Победа «Козенцы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.78. В случае ничьи порадует коэффициент 3.28.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.4. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.55. Существует большая вероятность того, что команды не обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Козенца» после 17 туров в зоне плей-офф на вылет и желает оттуда выбраться. В минувших турах команда встречалась с «Порденоне» и «Кремонезе» и не смогла обыграть данные коллективы, на табло были зафиксированы результаты (1:1) и (0:2) соответственно.

«Пиза» набирает много очков и борется за повышение в классе. Минимальные победы над «Лечче» и «Комо» с одинаковым счетом (1:0) позволили коллективу закрепиться на первом месте в турнирной таблице.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Козенцы» составляет семь поединков (пять поражений и две ничьи)

«Пиза» не проигрывает пять матчей подряд (четыре победы и ничья)

Четыре из пяти минувших очных встречи завершились ТБ 2.5

2.5 «Козенца» пропускает в 10 из 11 последних матчей

Прогноз

В этой игре сразятся команды из разных частей турнирной таблицы. Конечно, гостевой коллектив будет иметь преимущество и постарается оформить три очка. Поверить в данный результат и сделать ставку на победу «Пизы» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.