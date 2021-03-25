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Италия — Северная Ирландия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (25.03.2021)

сегодня, 00:03

Сборная Италии сыграет против Северной Ирландии в рамках отбора на ЧМ-2022. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.157.8524.28
Лига Ставок 1.21 6.40 18.00
Фонбет 1.17 6.80 19.50
Мелбет 1.21 7.30 20.00

Ставки букмекеров

Италия — фаворит матча, на победу сборной можно поставить по коэффициенту 1.14. Еще одна актуальная ставка — ничья или победа Северной Ирландии по коэффициенту 5.70.

Форма команд

Италия и Северная Ирландия попали в группу С. Кроме этих сборных в группе также играют Болгария, Литва и Швейцария. Фаворитами группы являются Италия и Швейцария. Итальянцы очень хорошо играют под руководством Роберто Манчини. Несмотря на то, что у сборной нет невероятных талантов на каждом участке поля, эта команда идеально сбалансирована. В последних матчах итальянцы очень хороши и имеют все шансы пройти отбор без поражений.

Северная Ирландия может не выиграть ни одного матча. Эта сборная не отличается громкими победами и не показывает хорошие результаты в последних матчах. Эта сборная — один из аутсайдеров группы С. В поединке против Италии единственная задача Северной Ирландии — не пропустить много голов.

Информация для ставок

  • Италия не проигрывает 22 матча подряд во всех турнирах
  • Северная Ирландия не побеждает пять матчей кряду во всех турнирах
  • Италия забила девять мячей в последних пяти играх во всех турнирах

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — обе команды забьют за 2.95. Также можно поставить на то, что тотал забитых мячей будет больше 3,5 за 2.65.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч Германия — Исландия.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.07 1.79 1.60 2.37
Лига Ставок 2.90 1.42 1.95 1.86 1.54 2.50
Мелбет 2.01 1.94
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