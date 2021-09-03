Израиль – Австрия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (04.09.2021)

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вчера, 13:16

Израиль принимает на своем поле сборную Австрии. Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Австрия. Команда играет гостевой поединок, а поставить на победу можно по коэффициенту 2.25. Победа сборной Израиля оценивается по 3.65, ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.15.

Букмекеры не верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.21. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.71. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.88.

Форма команд

Сборная Израиля на данный момент делит второе место с командой Австрии, имея в активе семь очков. Коллектив неплохо проводит квалификацию к ЧМ -2022, а следующие несколько матчей станут решающими для команды. Матч против Австрии израильтяне постараются сыграть первым номером, но с оглядкой на собственные ворота, ведь поражение в этой встрече откинет команду на 3-4 место в группе.

Команда Австрии считается главным фаворитом на второе место в группе, однако это необходимо доказать в предстоящем матче против главного конкурента. В большинстве матчей сборной зафиксировано большое количество голов, что говорит об открытом футболе со стороны австрийцев. В матче с Израилем болельщикам стоит ожидать красивого и результативного футбола.

Информация для ставок

• Четыре последних матча Израиля закончились тоталом больше 2.5 мячей

• Австрия проиграла три из пяти последних выездных матчей во всех турнирах

• Четыре последних матча между сборными завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку 1Х на Израиль можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.69.