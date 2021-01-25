«Картахена» — «Мирандес»: прогноз на матч Сегунды (25.01.2021)

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25 января 2021, 13:00

25 января «Картахена» и «Мирандес» сразятся в очном поединке в очередном туре испанской Сегунды.

Ставки букмекеров

«Картахена» является фаворитом этого противостояния. Букмекеры рекомендуют поставить на победу этой команды с коэффициентом 2.59. Победу «Мирандеса» оценили коэффициентом 3.20. Ничейный исход оценивают 2.77.

Форма команд

«Картахена» находится на 19-й строчке в турнирной таблице, команда набрала всего 20 пунктов. Свой последний поединок «Картахена» проиграла со счетом 0:3. Для клуба это далеко не самый лучший сезон, но есть неплохие шансы выбраться со дна турнирной таблицы, для этого необходимо побеждать в каждом матче.

«Мирандес» находится на 15-й строчке в турнирной таблице и имеет 27 баллов. Свой последний матч клуб проиграл со счетом 0:2. Для «Мирандеса» это также далеко не самый лучший сезон из всех. Однако у команды есть неплохие шансы подняться в таблице, как и в случае с хозяевами поля.

Информация для ставок

● «Мирандес» забил 18 мячей и пропустил столько же, у клуба «нулевая разница» мячей

● «Картахена» проиграла четыре из последних пяти матчей

● У «Мирандеса» одна победа в пяти матчах

Прогноз

Букмекеры БК Мелбет рекомендуют поставить на то, что каждая команда забьет меньше 1,5 голов за матч с коэффициентом 1.85.