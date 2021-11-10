Китай – Оман. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (11.11.2021)

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10 ноября 2021, 15:55

В пятом туре квалификации ЧМ -22 сборная Китая на домашней арене сыграет против Омана. Мы приготовили прогноз и анализ ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

В этой встрече аналитики букмекерской конторы Бетсити не определяют фаворита. Поставить на победу сборной Китая можно по коэффициенту 2.72, на ничью можно заключить пари по котировке 3.24, а вероятность победы Омана оценивается в 2.61.

Форма команд

Китай плохо начал текущий отбор, потерпев три поражения в четырех турах группы. Сборная провалилась в матчах с Австралией (0:3), Японией (0:1) и Саудовской Аравией (2:3). Но домашняя победа над Вьетнамом (3:2) оставляет китайским футболистам шансы в борьбе за третью строчку.

Оман смог набрать шесть баллов, расположившись на третьем месте рейтинга. Сборная успешно провела домашнюю игру с Вьетнамом (3:1) и гостевую с Японией (1:0), уступив в противостояниях с Саудовской Аравией (0:1) и Австралией (1:3).

Информация для ставок

• Китай побеждал в 7 из 10 прошлых домашних матчей всех турниров

• Оман выиграл 8 из 10 последних гостевых поединков в рамках всех соревнований

• В 2 из 3 предыдущих очных встреч соперников голы забивали обе команды

Прогноз

В этом матче Китай устроит только победный результат, который позволит команде остаться в борьбе за место в Топ-3. Оман последние гостевые матчи провел успешно, поэтому команда будет тоже играть с прицелом на атаку. Предлагаем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Бетсити.